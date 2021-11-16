منتخب فرنسا يهزم فنلندا وبلجيكا تتعادل مع ويلز في تصفيات كأس العالم 2022

جح منتخب فرنسا من تحقيق الفوز النظيف على نظيره منتخب فنلندا بهدفين دون مقابل، فيما تعادل منتخب بلجيكا. أما ويلز في مباراة قوية ومثيرة في إطار الجولة الختامية من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا والفوز على فنلندا

وفاز منتخب فرنسا ” الديوك” على منافسه المستضيف فنلندا بهدفين نظيفين دون رد، فقد سجل الهدف الأول اللاعب كريم بنزيما. في الدقيقة ال66 بتسديدة قوية، سجلها من داخل منطقة الجزاء .اصطدم في أحد مدافعي منتخب فلندا لتدخل بعدها داخل شباك المرمى.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال76 اللاعب كيليان مبابي سجلها بقوة من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس شباك مرمى منتخب فنلندا، لينتهي اللقاء بفوز منتخب فرنسا على فنلندا بهدفين نظيفين دون مقابل.

وشهد المباراة بين كلا المنتخبين القوة والسيطرة لمنتخب الضيف فرنسا. على مجريات أحداث المباراة، على عكس منافسه منتخب فنلندا الذي قدم الأداء المتواضع مع قلة الفرص في الوصول إلى شباك مرمى منتخب الديوك الفرنسي.

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منتخب بلجيكا والتعادل المثير أمام ويلز

وتعادل منتخب بلجيكا في مباراة قوية أمام نظيره منتخب ويلز بهدف إيجابي لكليهما، حيث جاء أولى أهداف المباراة لصالح. منتخب بلجيكا في الدقيقة ال12، بتسديدة صاروخية سجلها اللاعب كيفين دي بروين سجلها من خارج منطقة الجزاء على يسار شباك المرمى.

وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لأصحاب الأرض ويلز في الدقيقة ال32. عن طريق اللاعب كيفر مور سددها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك منتخب بلجيكا بعد عرضية جميلة، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين.

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تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

وتصدر منتخب فرنسا صدارة مجموعته المنافسة برصيد 18 نقطة، والذي نجح في حجز بطاقة التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، كما وجاء منافسه منتخب فنلندا. في المركز الثالث منتخب فنلندا برصيد 11 نقطة.

كما وآتى منتخب بلجيكا في صدارة قائمة مجموعته المنافسة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. برصيد 20 نقطة، بينما جاء منتخب ويلز في وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة.