في الهيبة .. تيم حسن يشتم عبد المنعم عمايري بلفظ خارج من أجل حبيبته (فيديو)

تسبب الفنان السوري تيم حسن، في موجة جدل واسعة بين متابعي حلقات الموسم الجديد لمسلسله “الهيبة”.

وخلال إحدى مشاهد “الهيبة الجبل” الموسم الجديد لمسلسله والذي حقق نجاحا واسعا، ظهر تيم حسن وهو يتلفظ بلفظ بذيء قاصداً الممثل عبدالمنعم عمايري، أثناء تعليقه على رسالة وردته منه بالمسلسل.

وكان تيم في مشهد يجمعه بالممثلة اللبنانية إيميه صياح، وكانت تحتضنه في حين يمسك هو بهاتفه ويقرأ الرسائل النصية بينه وبين أخو “رابط”.

وبعد انتهائه من قراءة الرسالة التي أثارت غضبه، رمى تيم الهاتف بانفعال وتفوه بكلمة بذيئة.

اقرأ أيضاً: وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن تيـم حسن دون قصد بهذه الصورة!

وعرض هذا المشهد النجم السوري لانتقادات حادة. وشدد البعض على أن هذه المسلسلات يتابعها أسر وأطفال، ولا ينبغي ذكر مثل هذه الكلمات الخادشة للحياء فيها.

بينما رأى آخرون أن اللفظ واقعي ويعبر عن حالته، وأنه يقال في الواقع بشكل عادي ولا يستحق كل هذه الضجة، حسب وصفهم.

ويشار إلى أن الموسم الجديد لمسلسل تيم حسن “الهيبة” قد حقق نجاحا جماهيريا واسعا، حتى أن صداه انتقل لدول أجنبية.

وفي هذا السياق انتشر مقطع فيديو يخص تيم حسن، بين ناشطين ذكروا أنه يعود إلى سيدة برازيلية تعيش في إحدى الدول العربية.

حيث ظهرت في الفيديو وخلفها على الشاشة صورة للممثل تيم حسن.

وأشادت بالمسلسل والمواضيع التي يطرحها خصوصاً الترابط العائلي والشهامة والرجولة.

وقالت إنها معجبة جداً بالنجم تيم حسن وعرّفت عنه الجمهور البرازيلي بأنّه ممثل مشهور في سوريا والوطن العربي.

(المصدر: وطن +مواقع التواصل)