روان بن حسين توثق شفط دهون في منطقة حساسة لديها (فيديو)

نشرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، مقطعا مصورا أثار الجدل بين متابعيها حي ثوثقت فيها عملية شفط الدهون من أماكن حساسة بجسدها.

ونشرت روان بن حسين المقطع عبر حساباتها بمواقع التواصل، حيث ظهرت داخل غرفة العمليات وهي واعية حيث أخذت بنج نصفي فقط، وتشرح طبيعة العملية التي تجريها.

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ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) كانت روان بن حسين، تستلقي على بطنها بينما يقوم الطبيب الذي يجري لها العملية بشفط دهون من الخلف.

وقالت روان أن هذه العملية نوع جديد من أنواع عمليات التجميل حيث تسحب الدهون من الجسد. بعد ذلك يفصل منها خلايا جذعية معينة ثم تحقن في الرأس للعناية بالشعر.

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وأوضحت الفاشينستا الكويتية أن أثر هذه الخلايا على الشعر، قد يدوم لمدة 8 أشهر.

وتعرضت روان لانتقادات حادة لتشرها مثل هذه الفيديوهات التي وصفها النشطاء بالفاضحة، متهمين إياها بأنها تهدف لجذب المتابعين بأي وسيلة.

روان بن حسين وغسيل الأموال

وفي شأن منفصل، وفي أول تعليق لها على إصدار محكمة كويتية حكماً نهائياً في الاتهامات التي وجهها محامي وصحفي إلى الفاشينيستا الكويتية، بالتورط في غسيل الأموال، قالت روان إن الحكم صدر بإدانة الصحفي والمحامي في القضية التي رفعتها ضدهما بتهمة القذف والسب.

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وأضافت في المقطع الذي نشرته على حسابها بانستغرام: “في ناس تحبني تستحق إنها تفرح معايا. قبل سنة طلع محامي اسمه فهد أنور الحداد، على أنستقرام، مع صديق له اسمه أبوطلال الحمراني. وفي هاللايف كانوا يتكلمون عن جريمة غسل الأموال في الكويت. وما ذكروا غير اسمي أنا واسم أبو بنتي، واتهمونا بغسل الأموال”.

وتابعت: “طبعا هذا الكلام عمل صدمة للميديا ولي ولأصحابي وأهلي، لأنها جريمة، وأنا زعلت وايد. يعني أبوي اللي هو أبوي صار عنده ذرة شك لما سمع الكلام.”

واستطردت:”ما بالك الناس والميديا والبراندز اللي أشتغل معاهم. وصح ما في شي قهرني كثر هالموضوع لأن كل الناس شايفين كم أنا ضحيت”.

وأكملت روان: “السوشال ميديا مصدر رزقي ولقمة عيشي، فلما واحد يتهمني أن أنا فلوسي كذا يضرني. كنت ناطرة الحكم النهائي يطلع.”

واختتمت الفاشينستا الكويتية مشيدة بنزاهة القضاء:”والحمدلله على نزاهة القضاء الكويتي، ما أدور تعويض مادي من القضية هذه عشان أرد اعتبار لي ولأهلي لأنه صح انظلمنا”.