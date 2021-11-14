رقص فتاة بطريقة غريبة في البوليفارد يثير الجدل! “فيديو”

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة ترقص بحماس بالبوليفارد في موسم الرياض الذي تقوم عليه هيئة الترفيه السعودية .

سخرية وجدل

وظهرت الفتاة بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تقف في أول الصفوف مع أخريات، وبدأت ترقص بطريقة جنونية على ألحان الدي جي.

وأثار تصرف الفتاة سخرية وجدلاً بين المتابعين، فجاء في التعليقات: “تحمست وصديقاتها عادي عندهم شكلهم متعودين عليها لوأنا معاهم كان طحت على الأرض من الضحك”.

وانتقدها آخر قائلاً: ” مفهوم الترفيه عند بعض الناس الرقص”.

وعقبت مغردة: ” الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى”.

بينما سخرت أخرى: “كأنها جالسة على شي يحكها”.

واتهمها آخر بتقليد الأجانب، وكتب: “الهطفه ذي بس تبي تقلد الغرب”.

رقص وحركات غير طبيعية

هذا وقد شهد البوليفارد أكثر من حادث مثير للجدل، من ضمنها ما حدث بحفلة الفنانة شمس الكويتية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاهد صادمة حينها من الحفل ظهر فيه فتاة ترتدي عباءة وحجاب ونقاب أيضاً، وهي ترقص وسط مجموعة من الشبان.

اقرأ أيضا: سمية الخشاب تفاجئ متابعيها بوجه منتفخ وملامح غريبة.. ماذا حدث لها؟

وفي مشهد آخر، تظهر مجموعة فتيات يرقصن بنفس الطريقة أمام الجميع، وشباب يتحرشون بهن.

كما ظهر مجموعة شبان يتصرفون بطريقة غير طبيعية، مما جعل الناشطين يرجحون أنهم مخمورين.

وهناك أيضاً مشاهد وصفت بالصّادمة من حفل الفنان المصري محمد رمضان في البوليفارد.

وأظهرت بعضُ المشاهد، اختلاطاً بين شبان وفتيات، ورقص البعض منهم على انغام الأغاني التي كان يؤديها محمد رمضان على المسرح.

كما بينت مشاهدُ اخرى، لحظة حمل فتاة بملابس مكشوفة على أكتاف شاب بين الحشود الكبيرة التي حضرت الحفل.

بينما ظهرت فتيات يرتدين عباءات، مكشوفات الرأس، وسط الشبان

وأثارت هذه المقاطع انتقاداتٍ حادة للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحفلات الفنية الراقصة في السعودية .

منطقة “بوليفارد الرياض”

الجدير بالذكر أن منطقة “بوليفارد الرياض” ضمن “موسم الرياض”، وهي إحدى المناطق الرئيسة. في الموسم المخصصة للفعاليات وبأزياء تنكرية والدبابات والألعاب النارية.

وتعني كلمة بوليفارد الشارع العريض الواسع ذا الأشجار الكثيفة ويوجد في العالم أكثر من 100 شارع يطلق عليه بوليفارد.

اقرأ أيضا: محمد رمضان يتحسس جسد ملكة جمال الهند ويثير ضجة! (فيديو)

ويضم بوليفارد الرياض الذي دشن عام 2016 العديد من المطاعم العالمية والعربية التي تم استقطابها لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة. بالإضافة للنافورة الراقصة وعروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة في كل ساعة.

وتجمع منطقة البوليفارد الترفيه الفني بأنواعه، حيث تضم أكبر مسرح بالوطن العربي ويتسع لـ22 ألف مقعد، بالإضافة لمسرح الفنان الراحل. أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف مقعد.