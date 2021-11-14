الكركم مفتاح الحصول على بشرة رائعة

نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن فوائد الكركم المذهلة للحصول على بشرة رائعة.

إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتحسين صحة بشرتك، فإن أحد الخيارات التي يمكنك تجربتها هو استعمال الكركم. سواء كان ذلك موضعيًا أو عن طريق تناوله عن طريق الفم.

تم استخدام هذت النبات طبيًا منذ نحو 4000 عاماً لعلاج العديد من الأمراض على غرار الالتهابات وحتى الأمراض الجلدية.

ويُعد كركمين المكون الأساسي فيه لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة. كذلك للميكروبات تسمح للكركم بأن يكون مفيدًا لمشاكل البشرة الصحية مثل حب الشباب وسرطان الجلد.

وفيما يلي خمس فوائد يوفرها الكركم للبشرة

يقلل من ظهور حب الشباب

تتمثل البكتيريا أحد الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب، كما تقول أخصائية الأمراض الجلدية جيتا باتيل.

ويحتوي مكون كركمين خصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات المسببة للبثور.

وجدت دراسة أجريت عام 2013 على جلد أذن الخنزير أن الكركمين يمكن أن يمنع نمو بكتيريا بروبيونيباكتيريوم. وهي نوع من البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

وإذا ما كانت الدراسات الخاصة بالبشرة والمتعلقة باستعمال الكركم للحد من ظهور حب الشباب محدودة، فإنه لا يضر تجربة هذا العلاج في المنزل.

قناع وجه

وفي هذا السياق، تقترح الاخصائية صنع قناع للوجه متكون من :

ملعقة صغيرة من الكركم

1.5 ملاعق كبيرة من العسل

نصف ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم

بعد خلط هذه المكونات تُوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة.

له خصائص مضادة للشيخوخة

يعمل الكركمين كمضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكنه محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في الشيخوخة المبكرة.

تقول كابيل إن البوليفينول مثل الكركمين مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع انهيار الكولاجين. وهذا الأخير مسؤول عن الحفاظ على بنية البشرة ومرونتها – لذا فإن الحفاظ على الكولاجين قد يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

وتوصي الاخصائية بتناول من 500 إلى 15000 ملليجرام من الكركم عن طريق الفم يوميًا. وبهذه الطريقة تتمكن أمعائك من امتصاص الكركمين.

مفيداً لسرطان الجلد

يعد الكركمين من بين أحد أكثر المكونات التي تمت دراستها للوقاية من السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة عام 2015 مفادها أن الكركمين يبطئ نمو الخلايا السرطانية وتطورها وانتشارها.

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وإذا كنت تتطلع إلى تجربة التأثيرات المضادة للأكسدة للكركم، فيجب عليك تناوله عن طريق الفم، كما تقول المختصة.

علاوة على ذلك، لا تدع الكركم يحل محل أي أدوية ينصح بها طبيبك لعلاج السرطان.

المحافظة على لون البشرة الطبيعي

لقد ثبت أن الكركمين يوقف نشاط إنزيم يسمّى التيروزيناز، كما تقول باتيل، وهو ضروري لإنتاج الميلانين (صبغة الجلد).

وتقول باتيل في هذا السياق:”أن التطبيقات الموضعية المنتظمة للكركم قد تعمل على تفتيح البشرة تدريجيًا. وبمرور الوقت، وعند زوال خلايا الجلد الداكنة بشكل طبيعي، يتم استبدالها بأخرى تمثل لون البشرة الطبيعي للفرد.”

ولتجربة ذلك، تقترح باتيل بتطبيق قناع وجه الكركم مرة أو مرتين في الأسبوع والمتكون منه ومن الحليب والعسل ويجب تركه لمدة 15 دقيقة على الوجه.

قد يساعد في تهدئة بعض الأمراض الجلدية

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، قد يساعد الكركمين في تخفيف أعراض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد.

بالإضافة إلى ذلك، بينت مراجعة أُجريت عام 2016 أن الكركم كان أكثر فعالية في تخفيف الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد.

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في الحقيقة لا تزال هناك حاجة إلى القيام بمزيد من الأبحاث – بما في ذلك الدراسات البشرية – لتحديد مدى فعالية الكركم لصحة الجلد.

وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية، يعتبر تناوله أو استخدامه موضعيًا آمنًا بشكل عام. ومع ذلك، قد تكون الكميات الكبيرة غير آمنة خاصة بالنسبة للحوامل.

وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الكركم مناسبًا لك، فاستشر طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأمراض الجلدية.