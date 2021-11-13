هذا ما سيحدث لجسمك إذا أكلت الفشار كل يوم!

نشر موقع برايت “سايد الأمريكي” تقريرا تحدث فيه عن الفشار وبعض الحقائق حول ما يمكن أن يحدث بالفعل للعقل والجسم إذا أكله المرء كل يوم.

يُعد الفشار وجبة خفيفة شهيرة نتناولها عادة أثناء مشاهدة الأفلام. وقيل الكثير حول هذا الطعام اللذيذ الذي ربما لا تعرفه – خاصة عندما يتعلق الأمر بصحتك.

يحارب الإمساك

هو ليس مجرد طعام رائع نتناوله عند مشاهدة الأفلام، بل يمكن أن يكون وجبة صحية خفيفة، خاصة إذا كان بدون ملح وزبدة.

شيء آخر مثير للاهتمام هو أن الفشار مليء بالألياف الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عملية الإمساك ويحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية في وجبة واحدة.

ويُنصح بتجنب النوع الذي يتم تقديمه في قاعات السينما لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، مما قد يسبب الإمساك.

يخفف من حدة التوتر

لا يؤثر تناول الفشار على الشكل الجسدي للشخص فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا في حالته العقلية.

إنه طعام غني بالكربوهيدرات ونسبة السكر به ضعيفة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على مستويات السيروتونين كما يساعد في تحسين مزاجك.

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ولكن عند إضافة السكر أو الملح أو الزيت له، فإن جميع الفوائد التي يمكن أن تتوقعها من الفشار تختفي تمامًا.

في الواقع، إن الطريقة التي تأكل بها الفشار قد تعزز مزاجك أيضًا. حيث يوصي علماء النفس بتناوله باستعمال العيدان المخصصة لذلك من أجل الحصول على لذة أكبر.

لديك فرصة أكثر للانجاب

أصبح الفشار وجبة شائعة تعمل على زيادة فرصك في الحمل. إذ يقول العلماء أن تناول هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة يمكن أن يساعد في تعزيز القدرة على الحمل لدى الرجال عن طريق تحسين تدفق الدم.

يحسن الدورة الشهرية

خلال الدورة الشهرية تكون الأعراض مقلقة. والخبر السار هو أن الفشار قد يكون في الواقع الشيء الذي سيجعل هذه الأعراض المزعجة محدودة وغير مقلقة.

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وهذه الوجبة الخفيفة تعزز هرمون السيروتونين وهو هرمون الشعور بالسعادة. كما يمنحك الفشار أيضًا طاقة شبه دائمة تقلل من الإحساس بالجوع.