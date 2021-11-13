مباراة منتخب قطر وأذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022
مباراة منتخب قطر وأذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022
Imageرياضة

موعد ومعلق مباراة منتخب قطر وأذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي منتخب قطر نظيره أذربيجان مساء يوم الأحد، في مباراة ودية ضمن تصفيات. قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب ” استاد باكو الأولمبي”.

موعد مباراة منتخب قطر وأذربيجان

وستنطلق صافرة بدء المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، والعراق، اليمن، البحرين، الكويت، قطر، بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر .والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين منتخب قطر والمستضيف أذربيجان عبر شبكة قنوات. “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق العماني أحمد البلوشي.

تشكيلة منتخب قطر

وسيدخل المدير الفني للمنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة منتخب أذربيجان ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

بينما في دفاع تشكيلة المنتخب سيكون كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب أذربيجان

وسيلعب المدرب الإيطالي جياني دي بياسي، بتشكيلة أساسية في مواجهة نظيره الضيف منتخب قطر، حيث سيكون في حراسة المرمى إيمل بالايف.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماكسيم ميدفيديف، ميرت تشيليك، هوجات حقفردي، غارا غاراييف، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: إيدي سلفستر، إسماعيل إبراهيملي، ناميج ألاسجاروف، أما في هجوم الفريق سيكون ثلاثي اللاعبين، علي قرباني، ماهير ماداتوف، راميل شيدايف.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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