مباراة منتخب البرتغال وصربيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب البرتغال وصربيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب البرتغال وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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يستضيف منتخب البرتغال مباراة قوية أمام منافسه صربيا مساء يوم الأحد، ضمن منافسات. تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” دا لوز”.

موعد مباراة منتخب البرتغال وصربيا

وستقام المباراة بين منتخب البرتغال وصربيا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، والعراق، اليمن، البحرين، الكويت، قطر، كما وستكون عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات. ” bein sports HD” الرياضية القطرية، التي تملك حقوق البث لعدد من مباريات منافسات تصفيات كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة ” bein sports HD 3″.بتردد عبر القمر الصناعي 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، ومعدل تردد الموجة 8PSK.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” bein sports” المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب البرتغال

وسيلعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب. الضيف صربيا في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أندريه غوميس،أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب. على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة منتخب صربيا

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لمنتخب صربيا دراجان ستويكوفيتش. في تشكيلة أمام منافسه المستضيف منتخب قطر، حيث سيكون في حراسة المرمى بريدراج رايكوفيتش.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ستراهينيا بافلوفيتش، ستيفان ميتروفيتش، أوروش سبايتش، بينما في خط الوسط، فيليب كوستيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، نيمانيا جوديلي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نيمانيا رادونيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، دوشان تاديتش، ألكساندر ميتروفيتش.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 17 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع منافسه منتخب صربيا خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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