مهيرة عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها بأجرأ فستان ووصلة رقص!

أثارت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، الجدل بأحدث إطلالة لها عبر مواقع التواصل بمناسبة عيد ميلادها.

فستان فضي قصير ورقص

ونشرت مهيرة عبدالعزيز مجموعة صور عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً فضياً لامعاً، فوق الركبة.

واستكملت مهيرة إطلالتها بحذاء فضي أيضاً وإكسسوارات ناعمة، تاركةً شعرها منسدلاً.

وظهرت الإعلامية تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها في برج العرب بدبي.

كما ظهرت مهيرة ترقص في أحد الصور بطريقة جريئة وسط أصدقائها.

وعقبت مهيرة: “شكرا #برج_العرب على حسن الضيافة والاستقبال في عيد ميلاديمواليد شهر نوفمبر وينكم … حطوا قلب في التعليقات”.

لكن ملابس مهيرة ورقصها أثارا جدلاً بين المتابعين، فمنهم من رأى أنها لم تتعد الحدود، ومنهم من استنكر لجوءها إلى الجرأة مؤخراً في ملابسها وحركاتها.

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خطوبة شذى حسون

وفي سياق آخر، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة الفنانة العراقية شذى حسون بعد ظهورها في حفل عيد ميلاد مهيرة.

وكشفت مهيرة التي تربطها علاقة صداقة قوية بشذى حسون، أن الفنانة العراقية ستدخل القفص الذهبي قليلا.

وقاطعت مهيرة، صديقتها شذى خلال لقاء أجرته الأخيرة مع برنامج “ET بالعربي” قائلة: “أصدقاء وجيران، وعم نحتفل بعيد ميلادي، وقريبًا بنحتفل بزواجها”.

ثم أطلقت مهيرة زغرودة وسط صدمة شذى التي لم تنف الأمر.

أمسية مع عمرو دياب

وقبل أيام، تعرضت مهيرة لانتقادات لاذعة بسبب صورتها مع الفنان المصري عمرو دياب.

ونشرت مهيرة الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وأرفقت الإعلامية صورتها مع الهضبة بتعليق: (أمسية مع عمرو دياب بعد حفله في إكسبو دبي 2020).

وظهر عمرو دياب بالصورة يضع يده حول خصر مهيرة.

وهو ما عرض الأخيرة لانتقادات وهجوم من متابعيها متسائلين عن رد فعل زوجها من هذه الصورة.

رقص في طائرة خاصة!

وجاءت صورة مهيرة مع الهضبة متزامنة مع انتشار فيديو لها وهي تشارك الفنان محمد رمضان الرقص.

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وظهرت مهيرة داخل طائرة محمد رمضان الخاصة وهي ترقص معه ومع المطربة العراقية شذى حسون.

وأدى الثلاثة الرقصة على أغنية (جو البنات)، وعلق رمضان: (الحمد لله.. جو البنات ٥ ملايين مشاهدة في أول ٥ أيام.. (مش عايشها كازنوڤا إحنا فوق السحاب بنعمل بروڤة).