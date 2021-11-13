منتخب بلجيكا يهزم إستونيا وهولندا يتعثر أمام الجبل الأسود (شاهد)

نجح منتخب بلجيكا من حسم تأهله للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بعد تحقيقه الفوز على إستونيا. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، بينما تعثر منتخب هولندا أمام الجبل الأسود بهدفين لكليهما في مباراة مثيرة وقوية.

مباراة منتخب بلجيكا وإستونيا

وأحرز منتخب بلجيكا أولى أهداف اللقاء في شباك إستونيا في الدقيقة ال11 عن طريق كريستيان بنتيكي. في هجمة مرتدة سريعة ليسجلها اللاعب بأقدامه على يسار حاس المرمى بعد عرضية جميلة.

وفي الدقيقة ال53 سجل يانيك كاراسكو الهدف الثاني بتسديدة قوية. من خارج منطقة الجزاء لتسكن داخل الشباك، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال74 عن طريق تورغان هازارد برأسية كروية سددها اللاعب ببراعة على يسار شباك المرمى.

بينما جاء هدف منتخب إستونيا الوحيد في الدقيقة ال70 عن طريق إيريك سورجا من خلال هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة على يمين حارس المرمى تيبوا كورتوا، لينتهي اللقاء بفوز منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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مباراة منتخب هولندا وجبل الأسود

وسجل النجم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق برشلونة الإسباني هدفين في شباك منتخب جبل الأسود في الدقيقة ال25 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال54 سددها ببراعة بعد عرضية جميلة على يسار شباك المرمى.

بينما أحرز اللاعب إليا فوكوتيتش هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال82. بتسديدة سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك المرمى.

كما وجاء هدف التعادل في الدقيقة ال86 عن طريق نيكولا فوينوفيتش برأسية كروية سددها في زاوية صعبة على يمين حارس مرمى منتخب هولندا، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين كلا المنتخبين.

ترتيب تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب بلجيكا صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 19 نقطة، بينما آتى منافسه إستونيا في المركز الرابع من الترتيب برصيد 4 نقاط.

كما وتصدر منتخب هولندا رغم التعادل صدارة ترتيب مجموعته المنافسة برصيد 20 نقطة، بينما جاء منافسه الجبل الأسود في المركز الرابع برصيد 12 نقطة خلال تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.