منتخب إنجلترا يضرب ألبانيا بالخماسية وإيطاليا تتعثر أمام سويسرا (شاهد)

شهدت منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، فوز منتخب إنجلترا بخماسية نظيفة. دون مقابل على منافسه منتخب ألبانيا، بينما تعثر منتخب إيطاليا بالتعادل الإيجابي أمام سويسرا بهدف لكليهما.

منتخب إنجلترا والخماسية النظيفة في شباك ألبانيا

ودك منتخب إنجلترا أولى أهداف اللقاء في شباك منتخب ألبانيا بالدقيقة ال9 عن طريق اللاعب هاري ماغواير. بتسديدة قوية، كما وسجل المهاري هاري كين الهاتريك في الدقيقة ال18 وال33 وال46، وأحرز جوردان هندرسون هدف في الدقيقة ال28.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لمنتخب إنجلترا المستضيف لتلك المواجهة أمام منافسه ألبانيا، طيلة مجريات أحداث المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

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منتخب إيطاليا والتعادل أمام سويسرا

وتعادل منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب سويسرا بهدف لكليهما في مباراة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وأحرز منتخب سويسرا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال11 عن طريق سيلفان فيدمير بتسديدة رائعة سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس شباك مرمى منتخب إيطاليا.

كما وجاء هدف التعادل وتقليص الفارق من منتخب إيطاليا، الذي جاء في الدقيقة ال36 عن طريق جيوفاني دي لورينزو برأسية كروية سكنت في منتصف الشباك، لينتهي اللقاء المثير والقوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وشهد اللقاء بين كلا المنتخبين السيطرة والقوة خلال مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما الكثير من الفرص في هز شباك المرمى.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب إنجلترا على صدارة مجموعته المنافسة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 23 نقطة، كما جاء منتخب ألبانيا عقب تلك الخسارة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

بينما جاء منتخب إيطاليا في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، رغم التعادل الإيجابي أمام منافسه منتخب سويسرا، متساويًا بعدد النقاط مع الأخير بنفس النقاط خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.