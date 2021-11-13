محمد صلاح ورد فعله تجاه مشجع اقتحم الملعب لرؤيته
محمد صلاح ورد فعله تجاه مشجع اقتحم الملعب لرؤيته
Videoرياضة

رد فعل محمد صلاح مع مشجع اقتحم الملعب لعناقه (شاهد)

تصفيات مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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تمكن مشجع أنغولي شاب من اقتحام ملعب مباراة منتخب مصر أمام منافسه. المستضيف أنغولا، يوم أمس الجمعة، في التقاط صورة وعنقاق  النجم المصري الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كاس العالم 2022.

مشجع وعناق محمد صلاح

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شاب صغير من مشجعي. منتخب أنغولا تمكن من اقتحام أرضية الملعب والتقاط صورة مع النجم المصري محمد صلاح في منتصف أرضية ميدان المباراة، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراج المشجع خارج المستطيل الأخضر.

كما وتوقفت المباراة بين منتخب مصر ونظيره أنغولا، التوقف عدة مرات نتيجة اقتحام عدد من المشجعين. الملعب لالتقاط الصور مع عدد من اللاعبين، وعلى وجه الخصوص النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري “الفراعنة”.

مباراة منتخب مصر وأنغولا

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على الرغم من تعادل كلا المنتخبين. بهدفين لكليهما في المباراة، وأحرز منتخب أنغولا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال26 عن طريق هيلدر كوستا سددها بقوة في شباك مرمى الضيف منتخب مصر.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال36 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسجلها اللاعب مبالا نزولا بقوة على يمين حارس المرمى الشناوي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين بين منتخب مصر وأنغولا في المباراة.

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كما وسجل محمد النني هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال45 مع نهاية الشوط الأول بتسديدة القوية سجلها في شباك المرمى من داخل منطقة الجزاء، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال59 عن طريق أكرم توفيق سجلها اللاعب من خلال هجمة مرتدة سريعة.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب مصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، كما ويليه في الترتيب منتخب الغابون برصيد 7 نقاط، أما في ثالث الترتيب آتى منتخب ليبيا بفارق نقطة واحدة برصيد 6 نقاط.

وجاء منتخب أنغولا في أدنى الترتيب برصيد 4 نقاط، خلال تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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