تحليل: طالبان تذهب للحرب ضد تنظيم الدولة .. من سيحسم الصراع؟!

نشر موقع “إنسايد إرابيا” تحليلا شافيا حول تفاصيل الصراع الدائر حاليا في أفغانستان بين حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. موضحا الخطوات التي يتبعها التنظيمان لفرض سيطرتهما على الأرض.

وقال الموقع إنه كان على نظام طالبان الجديد أن ينتقل بسرعة من عشرين عامًا من القتال ضد الجيوش المتقدمة عسكريًا “التحالف الدولي” وحلفائهم الأفغان. إلى وضع أنظارهم على شبكة سرية غامضة تضم بضعة آلاف من الإسلاميين المتشددين ينتمون إلى “داعش”.

ووفقا للتحليل، فإن حركة طالبان، قاتلت ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان (IS-K) منذ ظهورها في أفغانستان التي مزقتها الحرب في عام 2015.

ولفت إلى أنه حتى أكثر من مرة، تصرفت الولايات المتحدة بشكل غير رسمي كقوة جوية لطالبان. مما ساعد الجماعة على تحقيق انتصارات في من أجل إخراج داعش من مسرح تحالف غير رسمي.

على إثر ذلك، اتهم تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان طالبان بالتعاون مع الولايات المتحدة في إجلائها عن أفغانستان من خلال توفير الأمن حول المطار. فضلاً عن توقيع اتفاق الدوحة “سيئ السمعة” الذي ساعد في تسهيل خروج واشنطن من مشاركتها العسكرية الطويلة في أفغانستان.

وعلى الرغم من أن الآلاف من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان تمكنوا من الفرار من السجون عندما استولت طالبان على الأراضي. إلا أن العديد منهم عادوا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان بدلاً من الانضمام إلى إمارة طالبان الجديدة التي يتم إنشاؤها في كابول.

وأوضح الموقع في تحليله الوافي، أن الحرب الصغيرة بين الطرفين لم تستغرق طويلا حتى تشتعل.

وأشار إلى أنه مع تحرك طالبان لهزيمة مجموعات المقاومة التي يقودها أحمد مسعود في بنجشير. عاد تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان إلى أساليبه الوحشية في تنفيذ التفجيرات الانتحارية وضرب وشن هجمات على طالبان.

ولفت التحليل إلى أن طالبان بدورها قامت بإعدام قيادي رفيع المستوى في تنظيم الدولة في خراسان في السجن خلال الأيام الأولى من حكمها.

اكتساب اليد العليا

وبحسب التحليل، يتعين على الدول الإقليمية التي كانت تكره وجود الولايات المتحدة في أفغانستان الآن أن تكافح مع إمكانية قيام تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان بإعادة تشكيل نفسه وانتشاره في جميع أنحاء وسط وجنوب آسيا.

تراقب إيران بحذر تنفيذ داعش لهجمات انتحارية مدمرة على مساجد شيعية في مقاطعتي قندز وقندهار.

كما أظهر تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان قدرته على الوصول إلى كبار أعضاء طالبان. مستهدفًا جنازة والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مسجد عيد جاه في كابول في 3 أكتوبر / تشرين الأول.

وأعربت روسيا مرارًا عن مخاوفها بشأن الأمن المستقبلي في آسيا الوسطى. وأجرت العديد من التدريبات العسكرية مع طاجيكستان وحلفاء آخرين على طول المنطقة الحدودية مع أفغانستان.

ولم تمنح موسكو بعد اعترافًا رسميًا بطالبان وعبرت أيضًا عن استيائها من حصول النظام الجديد في كابول على تمثيل في الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، اعتبر التحليل أن روسيا، إلى جانب دول رئيسية أخرى، لا ترغب في أن تشكل طالبان نوعًا من حكومة الوحدة التي تضم شخصيات غير طالبان. وأن تضع سياسات شاملة واضحة فيما يتعلق بوضع النساء والفتيات في المجتمع الأفغاني.

والأهم من ذلك، أن المساعدات العسكرية والمساعدات المالية المباشرة لن تبدأ في التدفق على طالبان حتى يتأكد المجتمع الدولي من أنها ملتزمة بمحاربة الإرهاب في أفغانستان.

ولفت التحليل إلى أن روسيا مصرة على أنه لا ينبغي السماح للولايات المتحدة بإعادة تأسيس موطئ قدم عسكري في آسيا الوسطى للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.

بينما يمكن لطالبان المساعدة في تهدئة هذا الخوف من خلال المساعدة في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

ننجرهار

وأشار التحليل إلى ان القتال أصبح وحشيًا بشكل خاص في إقليم ننجرهار. حيث ظهرت الجثث، التي يُشاع أنها أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان أو متعاطفين معه في الشوارع.

ولفت إلى أنهم قتلوا على يد طالبان في عمليات قتل مستهدفة خارج نطاق القضاء.

إضافة إلى ذلك، كان تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان بلا هوادة في مهاجمة الوحدات العسكرية لطالبان. ليس فقط في ننجرهار، ولكن في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا.

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وقال مسؤول غربي لم يذكر اسمه لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن هذا الانشقاق لا يختلف عن ظاهرة العناصر العسكرية البعثية العراقية السابقة التي تحولت إلى الجماعة الإرهابية في العراق.

وبحسب التحليل، فقد قامت طالبان بالتفاوض مع خلايا داعش في ننجرهار لتسليم أنفسهم بمساعدة زعماء القبائل المحليين.

وفي أواخر أكتوبر / تشرين الأول، وافقت مجموعة مكونة من 65 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان على التخلي عن نضالهم لكنهم سيخضعون للمراقبة عن كثب من قبل استخبارات طالبان.

وستستمر طالبان في التقليل من أهمية التهديد الذي تشكله المجموعة والتأكيد على أنه ليس لديهم أتباع عضوي حقيقي في البلاد.

الأيديولوجيا قوة

بالإضافة إلى كونها معركة على القوة العسكرية، فإن المواجهة بين هاتين المجموعتين ستكون صراعًا للأفكار التي ستسمح في النهاية لطالبان بالسيطرة على السلطة.

حتى أن طالبان بدأت في اضطهاد أعضاء المجتمع السلفي الأفغاني، والتي يعتقدون أنها يمكن أن تكون بمثابة مصدر محتمل للتجنيد والدعم لتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.

وواعتبر التحليل أنه الأيديولوجيا ستكون جزءًا أساسيًا من كيفية تأكيد حكام كابول الجدد سيطرتهم على البلاد بأكملها.

طالبان هي في جوهرها حركة قومية تهدف إلى تقديم الرواية القائلة بأنهم قضوا على الاحتلال الأجنبي في أفغانستان.

تم تزيين اللوحات الجدارية المرسومة حديثًا والتي تمتد عبر المدينة برسائل تهنئ الأفغان على استقلالهم.

أعلام طالبان والبقع الجديدة على زيهم العسكري بيضاء ترمز إلى النقاء الإسلامي ، وهو لون يثير شعوراً بإزالة الفساد القديم وبناء نظام جديد أنظف.

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انتصار طالبان على القوى الغربية أكسبها استحسان الجماعات الإسلامية في صراعات بعيدة، مثل هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب السورية وحركة حماس في قطاع غزة.

ومن ثم، يواجه تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان صراعًا شاقًا لجذب مؤيدين جدد عندما تكون حركة إسلامية متشددة قد ضمنت بالفعل انتصارًا واستقرت قوتها في كابول.

يقول التحليل إنّ التنظيم الإرهابي هي أيضًا موضوع نظريات مؤامرة لا هوادة فيها مفادها أنها مدعومة من قبل قوى أجنبية، مثل الولايات المتحدة، من أجل زرع بذور الاضطراب في أفغانستان المحررة حديثًا.

توترات داخلية

ومع ذلك، حتى داخل حركة طالبان، كانت الحركة محفوفة ببعض التوترات الداخلية حول ما إذا كان الانتصار ناتجًا عن مهارات مفاوضيها أو البراعة العسكرية لقادتها في ساحة المعركة.

من جانبه، استغل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان التواصل الإيجابي لطالبان مع الصين لتقويض سردية طالبان بصفتها وصيًا للشريعة الإسلامية. وهو اتجاه سيستمر مع سعي بكين لإقامة علاقات مع كابول.

ووفقا للتحليل، فإنه بعد أربعين عامًا من الحرب القاسية التي لا يمكن تصورها. يبدو أن العديد من الأفغان مستسلمين لقبول حقبة من “الديكتاتورية” إذا كان ذلك يعني السلام والأمن.

لدى طالبان لجنة خاصة زارت المسؤولين الإقليميين وقد صرح أعضاؤها صراحةً أن إمارة أفغانستان الإسلامية لن تتسامح أبدًا مع أي أفراد غير منظمين من رتبتها وملفها. موضحة أن أي شخص أدين بالتحرش أو النهب أو العدالة التعسفية أو إساءة استخدام السلطة سيعاقب بشدة.

ومع ذلك، ستحتاج طالبان إلى الاعتماد على تأكيد أيديولوجيتها من أجل الحفاظ على قبضتها. ليس فقط على المواطنين الأفغان، ولكن على مقاتليهم أيضًا.

وأشار التحليل إلى أنه في أواخر أكتوبر / تشرين الأول، هاجم مسلحون وقتلوا الحاضرين في حفل زفاف في مقاطعة ننجرهار.

وكان حفل الزفاف قد حصل في وقت سابق على إذن من مسؤولي طالبان المحليين لعزف الموسيقى خلال الاحتفالات.

وعلى الرغم من أن طالبان أنكرت أن منفذي إطلاق النار كانوا بالفعل أعضاء في طالبان. فمن المحتمل أن بعض مقاتلي المجموعة يرغبون في أن تفرض قيادة طالبان قواعد أكثر صرامة على عزف الموسيقى في الأماكن العامة.

إلى جانب الأعمال الفنية وجداريات الشوارع والأماكن التي سميت على اسم قادة المجاهدين الشهداء من الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. تبذل طالبان جهدًا شاملاً لتطبيق نسختها من القيم الإسلامية في المجتمع الأفغاني.

إذا لم تقدم طالبان تطبيقًا صارمًا بما يكفي لتفسيرها للشريعة. فمن المحتمل أن ترى الفصائل تنقسم وتنضم إلى داعش.بحسب التحليل

معركة الشرعية

إن إرساء الأمن وتطبيق العدالة الجديد (وإن كان ذلك في إطار رؤية طالبان القاسية) وإنهاء الفساد وتوفير الخدمات العامة سيحدد جميعها مدى استجابة الشعب الأفغاني لنظام طالبان الجديد. هذا أمر بالغ الأهمية لأن أفغانستان تمر بأزمة إنسانية رهيبة.وفق التحليل

توقف الاقتصاد وأصبحت العملة الأفغانية بلا قيمة لدرجة أن طالبان بدأت في تقديم مخطط “القمح مقابل العمالة” من أجل المساعدة في تقديم المساعدة للجمهور.

علاوة على ذلك ، يكره المجتمع الدولي منح اعتراف دبلوماسي رسمي لطالبان.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص السابق للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، الذي استقال مؤخرًا من منصبه، إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم نوعًا من الدعم لطالبان في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

إن مثل هذا الاحتمال بتعاون الأعداء ليس بلا أساس على الإطلاق. عملت الولايات المتحدة ذات مرة بشكل غير مباشر مع قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران في العراق لمحاربة خصم مشترك لداعش.

ورأى التحليل أن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تحسر على الحالة البطيئة لقدرة طالبان على الحصول على اعتراف رسمي. ولاحظ في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا في أكتوبر، “هناك قضايا في العديد من البلدان فيما يتعلق بالقوانين الدولية. ولكن [تلك البلدان] تم الاعتراف بها رسميًا”.

وأضاف “ليس لديهم أنظمة ديمقراطية ولديهم ديكتاتوريات وممالك وأنظمة حاكمة أخرى. لماذا تم الاعتراف بهم ولماذا يتم وضع الظروف لنا؟”.

واعتبر التحليل أنه من المؤكد أن مستقبل أفغانستان سيصبح ديكتاتورية. لكن مسألة ما إذا كان النظام الجديد يمكن أن يحصل على الدعم من الخارج لا يزال غير واضح.

واختتم التحليل بالتأكيد على أنه ستتم مراقبة كيفية تطور معركة طالبان المعقدة عن كثب في الأشهر المقبلة.

واضاف:”لقد أثبت تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان باستمرار أن لديه القدرة على شن هجمات إرهابية مدمرة ومعقدة”. حيث أسفر هجوم أخير على مستشفى في كابول عن مقتل قائد كبير في طالبان.