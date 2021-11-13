أميرة الناصر تستغيث بابن سلمان بسبب أطفالها الخمسة ومافعله والدهم بهم!

استغاثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولي العهد محمد، ضد زوجها مشعل الخالدي.

أميرة الناصر: عيالي سعوديين ولكن!

وظهرت أميرة الناصر بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، وهي تبكي مدعية أن مشعل لم يرفق أطفالها في دفتر العائلة.

وقالت الناصر: “رسالتي لسيدي وولي العهد محمد بن سلمان وبابا سلمان، أنا عيالي سعوديين، وأبوهم لم يرفقهم إلى الآن بدفتر العائلة”.

وتابعت مشهورة السوشيال ميديا: “جالس يرسل للناس كلها بتشويه سمعتي، رسالتي لولي العهد، مشعل عنده خمس أطفال”.

رهف القحطاني وأميرة الناصر

وأكدت أميرة الناصر أن زوجها لم يرفق أي طفل من الخمسة بدفتر العائلة.

وزادت: “قمنا برفع للإمارة وقمنا بكل شيء ولم يتم الرد، واستدعوه أكثر من مرة ولم يتم إرفاقنا بدفتر العائلة أنا وأولادي”.

وكانت أميرة الناصر قد تصدرت التريند قبلها بساعات بعدما أعلن زوجها مشعل عن ولادتها لطفلها بالشهر السابع.

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لكن المشهورة السعودية رهف القحطاني، قالت إن أميرة وزوجها يكذبان من أجل المشاهدات فقط.

وأشارت رهف بفيديو عبر “سناب شات”، إلى أنها قامت بزيارة مشعل وأميرة وتفاجأت بطفلة ليست حديثة الولادة.

تحدي مليون ريال

وقالت رهف القحطاني: “البيبي كبيرة ومخرمة أذنيها ودبدوبة”.

وتابعت موجهة حديثها لأميرة: “لماذا تكذبين بولادة؟ كل هذا عشان مشاهدات وتريند، ناس مريضة ماني مصدقة”.

وختمت رهف حديثها بتحدي أميرة الناصر بإعطائها شيك بمليون ريال في حال أثبتت بالأوراق أنها فعلاً رزقت بمولود حديثاً.

ناشطون يطالبون بمحاسبة أميرة ومشعل

وطالب مغردون بوضع حد لتصرفات أميرة ومشعل غير المنطقية بحسب تعبيرهم، والمسيئة للمملكة.

وأكد بعضهم أن الزوجان ليسا سعوديان، وأن أميرة سورية الأصل، بينما مشعل يمني.

مايحدث من هذي السورية، وزوجها اليماني اساءة للذوق العام وليس للسعودية فقط،

نآمل من الجهات الحكومية والمختصة، وضع حد لهؤلاء الشرذمة. #اميره_الناصر pic.twitter.com/vFY6X31TjL — م. مساعد البلوي (@iM0saad) November 13, 2021

#اميره_الناصر

ادعت انها سوت حادث بالكذب و راحت فغيبوبه

جابت نونو حتى اذانيه مخرومه

طلعت من المستشفى وتمشي زي الغزال وتستقبل ضيوف وترحب كل هذا في اقل من ٥ ايام ، وقبلها تتفل على رشرش ذهب وتقول الفلوس وصخ دنيا بالله ما تستاهل تم القبض على الفسقه وامكذاب😐@kamnapp @eMoroor — بنت الوطن🇸🇦 (@oa20203) November 14, 2021

واعتبر بعضهم ما تفعله أميرة قد يؤدي إلى خلط الأنساب، وكل ذلك من أجل النقود والمشاهدات فقط.

#اميره_الناصر عشان كذا نكرر ونقول فكونا من التجنيس فكونا من الضيم فكونا من القهر اللي ع الحد وفي الحروب عيالنا وذولا ياخذون كل شي بسهال ع سرر نايمين — أميره الورد (@Ameerh_alowrd) November 14, 2021

#اميره_الناصر ياخوفي انها قاعدة تناشد وهي اصلا مو بنتها بس عشان تاخذ المليون 😂😭 ياناس مجنونة تسويها والله — ‏𝓇𝑒𝑒𝓂 (@Brownyrey) November 14, 2021

اتمنى من النيابه الكشف عن الحقائق لان الموضوع تحول لخلط الانساب والاطفال ضحايه #اميره_الناصر — . (@1oolfC) November 14, 2021

وليست أول مرة يطالب بها ناشطون سعوديون بمحاسبة أميرة ومشعل.

تصرف مقزز

فقد ظهرت أميرة بفيديو قبل أشهر وهي تحضر الإفطار وتتحدث عن جمال الفندق الذي تقضي به شهر العسل مجدداً مع زوجها بعد عودتهما.

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وظهر مشعل الخالدي نائماً في الغرفة، ووثقت أميرة لحظة محاولتها لإيقاظه قائلة إنهما سيذهبان لتناول الإفطار بالفندق.

وبدأت أميرة في تقبيل رأس زوجها ويده حتى يستيقظ، فطلب منها أن تقبل قدمه حتى يستجيب لها وقال: “بوسي رجولي”.

وما كان من أميرة الناصر إلا أن قبلت قدميه وقالت: “وليش ما أبوس رجولك”.