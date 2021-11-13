أميرة الناصر تستغيث بابن سلمان watanserb.com
ظهرت أميرة الناصر تبكي مدعية أن مشعل لم يرفق أطفالها في دفتر العائلة
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أميرة الناصر تستغيث بابن سلمان بسبب أطفالها الخمسة ومافعله والدهم بهم!

كتب رفيف عبدالله
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استغاثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولي العهد محمد، ضد زوجها مشعل الخالدي.

أميرة الناصر: عيالي سعوديين ولكن!

وظهرت أميرة الناصر بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، وهي تبكي مدعية أن مشعل لم يرفق أطفالها في دفتر العائلة.

وقالت الناصر: “رسالتي لسيدي وولي العهد محمد بن سلمان وبابا سلمان، أنا عيالي سعوديين، وأبوهم لم يرفقهم إلى الآن بدفتر العائلة”.

وتابعت مشهورة السوشيال ميديا: “جالس يرسل للناس كلها بتشويه سمعتي، رسالتي لولي العهد، مشعل عنده خمس أطفال”.

رهف القحطاني وأميرة الناصر

وأكدت أميرة الناصر أن زوجها لم يرفق أي طفل من الخمسة بدفتر العائلة.

وزادت: “قمنا برفع للإمارة وقمنا بكل شيء ولم يتم الرد، واستدعوه أكثر من مرة ولم يتم إرفاقنا بدفتر العائلة أنا وأولادي”.

وكانت أميرة الناصر قد تصدرت التريند قبلها بساعات بعدما أعلن زوجها مشعل عن ولادتها لطفلها بالشهر السابع.

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لكن المشهورة السعودية رهف القحطاني، قالت إن أميرة وزوجها يكذبان من أجل المشاهدات فقط.

وأشارت رهف بفيديو عبر “سناب شات”، إلى أنها قامت بزيارة مشعل وأميرة وتفاجأت بطفلة ليست حديثة الولادة.

تحدي مليون ريال

وقالت رهف القحطاني: “البيبي كبيرة ومخرمة أذنيها ودبدوبة”.

وتابعت موجهة حديثها لأميرة: “لماذا تكذبين بولادة؟ كل هذا عشان مشاهدات وتريند، ناس مريضة ماني مصدقة”.

وختمت رهف حديثها بتحدي أميرة الناصر بإعطائها شيك بمليون ريال في حال أثبتت بالأوراق أنها فعلاً رزقت بمولود حديثاً.

ناشطون يطالبون بمحاسبة أميرة ومشعل

وطالب مغردون بوضع حد لتصرفات أميرة ومشعل غير المنطقية بحسب تعبيرهم، والمسيئة للمملكة.

وأكد بعضهم أن الزوجان ليسا سعوديان، وأن أميرة سورية الأصل، بينما مشعل يمني.

واعتبر بعضهم ما تفعله أميرة قد يؤدي إلى خلط الأنساب، وكل ذلك من أجل النقود والمشاهدات فقط.

وليست أول مرة يطالب بها ناشطون سعوديون بمحاسبة أميرة ومشعل.

تصرف مقزز

فقد ظهرت أميرة بفيديو قبل أشهر وهي تحضر الإفطار وتتحدث عن جمال الفندق الذي تقضي به شهر العسل مجدداً مع زوجها بعد عودتهما.

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وظهر مشعل الخالدي نائماً في الغرفة، ووثقت أميرة لحظة محاولتها لإيقاظه قائلة إنهما سيذهبان لتناول الإفطار بالفندق.

وبدأت أميرة في تقبيل رأس زوجها ويده حتى يستيقظ، فطلب منها أن تقبل قدمه حتى يستجيب لها وقال: “بوسي رجولي”.

وما كان من أميرة الناصر إلا أن قبلت قدميه وقالت: “وليش ما أبوس رجولك”.

 

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رفيف عبدالله

رفيف عبدالله محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والاجتماعية في الوطن العربي

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