أغويرو يرد على شائعات اعتزاله كرة القدم

رد النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 33عامًا مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على الأنباء. التي تحدثت عن قرب إعلان اللاعب اعتزاله رياضة كرة القدم بسبب المشاكل الصحية في منطقة القلب.

أغويرو وحقيقة الاعتزال

وغرد الأرجنتيني أغويرو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. للرد على تلك الأنباء التي تحدثت عن قرب اعتزاله، قائلاً: ” بالنظر إلى الشائعات المتداولة، فأنا أخبر الجميع بأنني أتابع إرشادات أطباء النادي وأجري الفحوصات”.

⚽️ الأرجنتيني 🇦🇷 سيرخيو أغويرو @aguerosergiokun لاعب برشلونة @fcbarcelona_ara يقول إنه متفائل بشأن التقدم الذي يحرزه في مشوار تعافيه من المشكلة الصحية في القلب في رد على أخبار تناقلت إمكانية اعتزاله اللعب pic.twitter.com/ICellRQPKB — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 12, 2021

وفي ذات السياق، تداولت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني أغويرو نجم نادي برشلونة. ” البلوغرانا”، أصبح مهدد بالاعتزال بسبب الفحوصات السلبية الأخيرة التي خضع لها لمعرفة سبب عدم انتظام ضربات القلب.

كما ولم يشارك أغويرو كثيرًا منذ انضمامه إلى نادي برشلونة قادمًا من فريق مانشستر سيتي. في صفقة انتقال حر، بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة موسمين كاملين وشرط جزائي 100 مليون يورو.

تفاصيل إصابة أغويرو

وأحرز الأرجنتيني أغويرو هدف وحيد في مباراتين شارك فيها منذ قدومه إلى الفريق الكتالوني الإسباني، قبل خروجه مصابًا بعد شعور اللاعب بضيق النفس في مباراة الفريق أمام ألافيس خلال منافسات الجولة ال12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

📰تقارير صحفية: لاعب برشلونة الأرجنتيني 🇦🇷 سيرخيو أغويرو قد يضطر لاعتزال كرة القدم ⚽️بسبب مشكلة صحية تتعلق بعدم انتظام في ضربات القلب#برشلونة pic.twitter.com/n2YUKi1XQq — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 12, 2021

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كما ونقل على إثرها إلى إحدى المشافي من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أصدر نادي برشلونة في وقت سابق أن اللاعب أغويرو يعاني من مشاكل في الصدر وهي المرة الأولى التي يعاني منها، فيما لم يحدد النادي الكتالوني فترة غيابه عن الفريق الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

ويعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 28 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 27 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية بنفس الرصيد من النقاط.

🚨 قالت مصادر لـ ESPN إن سيرجيو أغويرو لن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن اعتزاله، بعد أن أشار تقرير إلى أن حالة قلبه قد تجبره على تعليق حذائه عن عمر يناهز 33 عاما. تقول نفس المصادر، لا ينبغي التقليل من أهمية الحالة المرضية للاعب، وستتم مراقبة صحته لـ3 أشهر، ومن ثم يتخذ القرار. pic.twitter.com/7Wdc0wscRs — InCampNou (@InCampNou) November 12, 2021

أما في المركز الرابع آتى فريق أتلتيكو مدريد. برصيد 24 نقطة، كما وجاء فريق ريال بتيس في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وجاء فريق رايو فاليكانو في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وآتى فريق أوساسونا في المركز السابع برصيد 19 نقطة، كما وجاء فريق أتلتيك بيلباو. في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريق برشلونة وفالنسيا برصيد 17 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.