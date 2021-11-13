الأرجنتيني أغويرو والرد على شائعات اعتزاله كرة القدم
الأرجنتيني أغويرو والرد على شائعات اعتزاله كرة القدم
Imageرياضة

أغويرو يرد على شائعات اعتزاله كرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
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رد النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 33عامًا مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على الأنباء. التي تحدثت عن قرب إعلان اللاعب اعتزاله رياضة كرة القدم بسبب المشاكل الصحية في منطقة القلب.

أغويرو وحقيقة الاعتزال

وغرد الأرجنتيني أغويرو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. للرد على تلك الأنباء التي تحدثت عن قرب اعتزاله، قائلاً: ” بالنظر إلى الشائعات المتداولة، فأنا أخبر الجميع بأنني أتابع إرشادات أطباء النادي وأجري الفحوصات”.

وفي ذات السياق، تداولت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني أغويرو نجم نادي برشلونة. ” البلوغرانا”، أصبح مهدد بالاعتزال بسبب الفحوصات السلبية الأخيرة التي خضع لها لمعرفة سبب عدم انتظام ضربات القلب.

كما ولم يشارك أغويرو كثيرًا منذ انضمامه إلى نادي برشلونة قادمًا من فريق مانشستر سيتي. في صفقة انتقال حر، بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة موسمين كاملين وشرط جزائي 100 مليون يورو.

تفاصيل إصابة أغويرو

وأحرز الأرجنتيني أغويرو هدف وحيد في مباراتين شارك فيها منذ قدومه إلى الفريق الكتالوني الإسباني، قبل خروجه مصابًا بعد شعور اللاعب بضيق النفس في مباراة الفريق أمام ألافيس خلال منافسات الجولة ال12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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كما ونقل على إثرها إلى إحدى المشافي من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أصدر نادي برشلونة في وقت سابق أن اللاعب أغويرو يعاني من مشاكل في الصدر وهي المرة الأولى التي يعاني منها، فيما لم يحدد النادي الكتالوني فترة غيابه عن الفريق الإسباني.

 ترتيب الدوري الإسباني

ويعتلي فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 28 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 27 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الرابع آتى فريق أتلتيكو مدريد. برصيد 24 نقطة، كما وجاء فريق ريال بتيس في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وجاء فريق رايو فاليكانو في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وآتى فريق أوساسونا في المركز السابع برصيد 19 نقطة، كما وجاء فريق أتلتيك بيلباو. في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريق برشلونة وفالنسيا برصيد 17 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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