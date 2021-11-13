أحمد السقا يوجه رسالة قوية إلى شيكابالا عقب أزمته الأخيرة (فيديو)

وجه الفنان المصري أحمد السقا في حوار تلفزيوني مع برنامج “حبر سري”. على قناة القاهرة والناس، إلى نجم فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير ب “شيكابالا”، عقب أزمته الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

أحمد السقا وشيكابالا

وقال الفنان أحمد السقا في رسالته التي وجهها إلى نجم الزمالك شيكابالا، ” عايز أقولك ياشيكابالا .إن الناس كلها بتحبك سواء من جمهور الزمالك أو الأهلي، وإن الدوشة اللي حصلت معك خلال الفترة الأخيرة فاتت ودي مجرد حاجات بتشتتك”.

وأضاف السقا، ” جمهور الأهلي مثقف وعلى أعلى درجات الوعي، وأكيد بحترموا لاعب. زي اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، وجهور الزمالك شيء مفروغ منه بيحبه زي ما جمهور الزمالك بحب قفشة ومحمد شريف وفيه لاعيبة كده محدش يختلف عليها”.

كما وأردف السقا، ” لم يمكن أن أنسى الهدف الرائع الذي سجله شيكابالا .والذي سجله في مرمى الحارس محمد الشناوي، وكذلك هناك هدف أخر أحرزه .من منتصف ملعب كرة القدم”، ووصف نجم الأهلي قفشة، قائلاً: ” لعيب فلتة .. ما شاء الله عليه وربنا يحميه”.

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أحمد السقا والتعصب لكرة القدم

وأشار الفنان السقا، ” إنني لا أتعصب بسبب الكرة، كما أنني أشاهد كل المباريات وحتى دوري الدرجة الثانية لما بيذعوه بتفرج عليه”.

وكشف السقا عن ممارسته رياضة كرة القدم، قائلاً: ” لعبت في نادي الأهلي مع المدرب إبراهيم عن الصمد الذي كان مدربًا للفريق، كما أنني لعبت في نادي الزمالك مع المدرب محمد صلاح والمدرب. سمير محمد علي، وبعدها لعبت مع نادي الصيد مع المدرب مصطفى أبو جبل. والكابتن عبد العزيز عبد الشافي”، وبين، ” لقد أصبت بالرباط الصليبي .حينها كان عليّ أن أقرر بين الاستمرار في الفن أو كرة القدم”.

كما واستكمل السقا، ” مصر لديها عدد كبير من اللاعبين الحريفة الغير مشهورين. أكثر من المشهورين، لكن شكل الإدارة مع اللاعيبة بتبدأ من التأهيل النفسي وتنمية الموهبة واللياقة البدنية، وبتعلى الدرجات طول ما اللاعب شغال على نفسو وماشي، وعندنا لاعيبة كويسين جدا بدليل التنقلات الأخيرة بين الأندية المصرية”.

ويحتل فريق الزمالك حامل اللقب في المركز الخامس. في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر غريمه الأهلي برصيد 9 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.