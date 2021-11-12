“مياه في أكواب بلاستيك”.. فيفي عبده تكشف وصيتها الغريبة لحارس قبرها!

عادت الراقصة المصرية فيفي عبده إلى الحديث عن الموت والمدفن الخاص بها ووصيتها لحارس القبور.

أسرار النجوم

وقالت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج “أسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم، إنها فكرت في الذهاب إلى المقبرة الخاصة بها، والجلوس فيها بعض الوقت.

وأوضحت فيفي عبده أن هذه الفكرة جاءتها حتى تعتاد على ذلك قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها تتوجه أحيانا إلى المقابر وتتحدث مع التربي.

وصية فيفي عبده

وكشف الراقصة عدة وصايا قالتها لحارس المقبرة في حال موتها.

وقالت: “أوصيت التربي دلوقتي وبقوله انت هتعيش معايا باقي عمري، ووصيته يروق عليا ويرش النبات بالمياه كل فترة”.

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وأشارت فيفي إلى أنها طلبت من التربي وضع الماء في أكواب من بلاستيك، موضحة: “عشان المياه متنزلش عليا تحت”.

وأضافت: “رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، وطلع عليا شائعة إني توفيت ولكن حبيت نفسي لما شوفت الناس بتترحم عليا رغم صعوبة الشائعات”.

“لن يكتب راقصة على قبري”

وسبق أن تحدثت فيفي عن الموت في لقاء لها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد”.

وأجابت فيفي عبده على سؤال نزار: (مستعدة يكتبون على قبرك الراقصة فيفي عبده)، لترد قائلة: (أنا بحب الرقص ربنا يسامحني”.

وتابعت حينها: “ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا.. وأنا مشبعتش من الفن ده بيبقى في الدم).

وزادت: (أنا مدفني جنب مدفن الفنان عبدالحليم حافظ، بينا شارع، ورحت عملته بعد ما مات، ومكانش مكتوب عليه الفنان، وأنا ما ينفعش ينكتب راقصة على قبري).

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واستطردت: (هو أنا رايحة لربنا كراقصة؟ يمكن أنا غلطانة، ولا هخلي حد يحطلي لقب على مدفني).

فيفي وقراءة القرآن

وكشف نزار أن فيفي قرأت القرآن قبل بداية البرنامج، لتقاطعه الراقصة: (أنا دائماً بقرأ القرآن حتى لما أطلع من البيت، لازم، وكل واحد حسابه بينه وبين ربه).

وتابعت: (لما أطلع وأقرأ قرآن، بحس أنه ربنا مش هيبتليني بحادثة أعملها، لازم أحصن نفسي بالقرآن).