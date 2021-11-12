موعد مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات العالم 2022

يحل منتخب تونس ضيفًا على أرض ملعب “مالابو” في مواجهة منافسه غينيا الاستوائية. مساء يوم السبت، في مواجهة صعبة بين كلا المنتخبين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية

ومن المقرر أن تقام المواجهة القوية بين منتخب تونس وغينيا الاستوائية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، كما وستكون بتوقيت دولة مصر .”القاهرة”، والسودان، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا عند الساعة السادسة مساءً.

📸 علي معلول و سيف الجزيري من معسكر منتخب #تونس pic.twitter.com/z5zNZOwKj7 — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 9, 2021

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب تونس وغينيا الاستوائية عبر القناة الرسمية. للاتحاد الدولي الكرة القدم “الفيفا” على موقع اليوتيوب “FAF You tube Channel”.

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فيما لم يحدد بعد المعلق الرياضي على أحداث مباراة منتخب تونس ونظيره غينيا الاستوائية في تصفيات قارة أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب تونس

وسيدخل مدرب منتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام .منافسه المستضيف غينيا الاستوائية، حيث سيكون في حراس المرمى معز حسن.

📍 || قائمة منتخب تونس لمواجهتي غينيا الاستوائية وزامبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم ⚽🏆 ⬛ شهدت القائمة تواجد الثنائي علي معلول لاعب الأهلي و سيف الجزيري لاعب الزمالك ✅ ⬛ بينما تغيب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك و فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز ❌ pic.twitter.com/5lDRQ7NpBa — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) November 4, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، علي معلول، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، حمزة رفيع، أشرف بن شرقي، وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية

وسيلعب المدرب الغيني خوان ميشا في تشكيلة أساسية أمام الضيف منتخب تونس، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فيليب أوفونو.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: إيميليو إنسوي، كارلوس أكابو، إيغور إنغونغا، كما وسيأتي في وسط تشكيلة الفريق كلاً من: بيدرو أوبيانج، روبين بيليما، بابلو غانيت، باسيليو ندونغ، وفي خط الهجوم سيكون كلاً من اللاعبين، سالومون أوباما، إيفان سلفادور، جوردن غوتيريز.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب تونس في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما وجاء منافسه منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلال منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.