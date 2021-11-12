مباراة منتخب تونس وغينيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب تونس وغينيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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يحل منتخب تونس ضيفًا على أرض ملعب “مالابو” في مواجهة منافسه غينيا الاستوائية. مساء يوم السبت، في مواجهة صعبة بين كلا المنتخبين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية

ومن المقرر أن تقام المواجهة القوية بين منتخب تونس وغينيا الاستوائية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، كما وستكون بتوقيت دولة مصر .”القاهرة”، والسودان، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا عند الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب تونس وغينيا الاستوائية عبر القناة الرسمية. للاتحاد الدولي الكرة القدم “الفيفا” على موقع اليوتيوب “FAF You tube Channel”.

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فيما لم يحدد بعد المعلق الرياضي على أحداث مباراة منتخب تونس ونظيره غينيا الاستوائية في تصفيات قارة أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب تونس

وسيدخل مدرب منتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام .منافسه المستضيف غينيا الاستوائية، حيث سيكون في حراس المرمى معز حسن.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، علي معلول، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، حمزة رفيع، أشرف بن شرقي، وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية

وسيلعب المدرب الغيني خوان ميشا في تشكيلة أساسية أمام الضيف منتخب تونس، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فيليب أوفونو.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: إيميليو إنسوي، كارلوس أكابو، إيغور إنغونغا، كما وسيأتي في وسط تشكيلة الفريق كلاً من: بيدرو أوبيانج، روبين بيليما، بابلو غانيت، باسيليو ندونغ، وفي خط الهجوم سيكون كلاً من اللاعبين، سالومون أوباما، إيفان سلفادور، جوردن غوتيريز.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب تونس في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما وجاء منافسه منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلال منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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