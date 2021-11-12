مباراة الأرجنتين والأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2022
مباراة الأرجنتين والأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2022
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موعد مباراة منتخب الأرجنتين والأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي منتخب الأرجنتين أمام الأوروغواي في مواجهة قوية صباح اليوم السبت، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين والأوروغواي

وستنطلق المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، قطر، العراق، الكويت، البحرين، كما وستكون عند الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثالثة صباحًا، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة  

وستبث المباراة بين منتخب الأرجنتين والأوروغواي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة 

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني”، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه الأوروغواي بتشكيلة أساسية حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

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وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الأوروغواي

وسيلعب المدرب الأوروغواي ” أوسكار تاباريز”، بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيكون في حراسة المرمى فيرناندو موسليرا.

كما وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: دييغو غودين، مارتن كاسيريس، رونالد أراخو، خوسيه خيمينيز، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: فيديريكو فالفيردي، جيورجيان دي أراسكايتا، لوكاس توريرا.

بينما في خط الهجوم سيكون ثلاثي اللاعبين، لويس سواريز، إدينسون كافاني، فاكوندو توريس.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني من ترتيب المجموعة المنافسة في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 25 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر منتخب البرازيل برصيد 34 نقطة، كما وآتى منافسه منتخب الأوروغواي في المركز السادس من جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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