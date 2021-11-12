منتخب مصر يتعادل مع أنغولا ويتأهل إلى نهائي تصفيات كأس العالم 2022

تعادل منتخب مصر أمام أنغولا بهدفين لكليهما في مباراة مثيرة .وقوية، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هدفي منتخب مصر في شباك أنغولا

وسجل محمد النني الهدف الأول في الدقيقة ال45 مع نهاية الشوط الأول بتسديدة القوية. سجلها في شباك المرمى من داخل منطقة الجزاء، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال59 عن طريق أكرم توفيق سجلها اللاعب من خلال هجمة مرتدة سريعة داخل الشباك.

منتخب أنغولا والتعادل

وأحرز منتخب أنغولا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال26 عن طريق هيلدر كوستا سددها .بقوة في شباك مرمى الضيف منتخب مصر.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال36. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسجلها اللاعب مبالا نزولا بقوة على يمين حارس المرمى الشناوي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين بين منتخب مصر وأنغولا في المباراة.

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ونجح منتخب مصر التأهل إلى نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 رغم التعادل مع منتخب المستضيف أنغولا.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في مواجهة صعبة أمام المنتخب المستضيف أنغولا، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

🚨 تشكيلة منتخب مصر امام انغولا ، حجازي اساسياً. pic.twitter.com/5vgS3h6goG — المدرج الذهبي (@AImodrj) November 12, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: أكرم توفيق، أحمد فتوح، أحمد حجازي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، محمد النني، بينما في هجوم الفريق للمنتخب جاء كلاً من: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح.

تشكيلة منتخب أنغولا

ولعب المدرب البرتغالي بيدرو غونسالفيس في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب مصر، فقد تواجد في حراسة المرمى توني كاباسا.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: كيسانغا بارتولومو جاسينتو، كلينتون ماتا، داني ماسونغونا.

بعد أن شارك لمدة 9 دقائق أمام منتخب مصر.. "ماتيوس دا كوستا"قائد منتخب أنجولا لعب مباراته الأخيرة ويعتزل اللعب دوليًا 🇦🇴 pic.twitter.com/vI4AJwJKCc — FilGoal (@FilGoal) November 12, 2021

كما وآتى في وسط الفريق كلاً من: فريدي باليندي، ويلسون ادواردو، هيرينيلسون كارمو، أما في هجوم الفريق جاء كلاً من: جاسينتو مووندو دالا، جالما كامبوس، جيرالدو دا كوستا.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 11 نقطة، كما وجاء منافسه منتخب أنغولا في أدنى الترتيب برصيد 4 نقاط خلال تصفيات كأس العالم 2022.