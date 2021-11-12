اعتقال زوجين اسرائيليين في تركيا صورا قصر أردوغان watanserb.com
السلطات التركية مددت اعتقال الزوجين الإسرائيليين 20 يوماً
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صوّرا قصر أردوغان .. تركيا تعتقل زوجين إسرائيليين وعائلتهما: “حكومتنا نائمة”!

كتب أنس السالم
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ذكرت قناة “كان” العبريّة، عن أن محكمة تركية مددت اعتقال زوجين إسرائيليين لمدة 20 يومًا، بعد ضبطهما يصوران قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وذكرت القناة حسب ترجمة “وطن” أنه يتم إعداد لائحة اتهام بالتجسس ضد الزوجين الإسرائيليين.

اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا 

ونشرت القناة مقطع فيديو، لعائلة الزوجين في إسرائيل، لحظة تلقيهم “بالبكاء”، خبر تميديد توقيف الرجل وزوجته في تركيا.

وجاء الحكم خلافاً لما توقعته وسائل إعلام عبرية، عن إمكانية ترحيلهما إلى إسرائيل.

محكمة تركية مددت توقيف الزوجين الإسرائيليين لمدة 20 يومًا

والزوجان الذيْن اعتقلتهما السلطات التركية من مستوطنة “موديعين” قرب القدس المحتلة.وفق ما ذكر موقع “walla” العبريّ

عائلة الزوجين: “قلقون جدا”

وقالت شقيقة الزوجة المعتقلة في تركيا: “نشعر أن الدولة تتخلى عنا. وكأننا ليس لدينا أب وأم. ربما كان علينا إحداث ضجيج. اعتقدنا أحيانًا أن التواصل لا يعمل بشكل جيد ولكن ربما على العكس”.

“نحن في حيرة وربما نحتاج إلى إعادة حساباتنا . كانت الأسرة على اتصال مع عضو الكنيست مئير كوهين، وهو قريب لنا. لقد طمأننا إلى أنه سيتم ترحيلهما وأن كل شيء سيكون على ما يرام لكننا لا نرى أنه يسير في هذا الاتجاه. قلقون جدا. يبدو وكأنه منحدر زلق لا أريد أن أفكر فيه على الإطلاق”.حسب تعبيرها

وبحسب الموقع العبريّ، فقد سافر الاثنان إلى تركيا لقضاء إجازة خاصة، لكن تم القبض عليهما بعد ذلك خلال رحلة بحرية قاما بها في اسطنبول مع أفراد الأسرة.

وأشار الموقع إلى أنّ محامي الزوجين قدّر أن شخصًا كان معهما في الرحلة البحرية أبلغ السلطات، بأنهما التقطا صورة قصر أردوغان، مما أدى إلى اعتقالهما.

ودعا المحامي، وزيرَ الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى العمل على إطلاق سراح الزوجين المحتجزين -دون أي مبرر-. حسب تعبيره

وطلب المحامي من لابيد بذل كل ما في وسعه، بما في ذلك الاتصال بوزير الخارجية التركي بشكل مباشر وفوري.

الزوجان الإسرائيليان اعتقلا بعد تصويرهما قصر أردوغان

وقال مصدر في تركيا إن الرئيس لم يكن على علم باعتقال الزوجين وأنه تم نقلهما للاستجواب بعد ذلك مباشرة.وفق موقع walla

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شقيقة الزوج: الخارجية الاسرائيلية نائمة!

وقالت كارميت شقيقة المحتجز إنّ “انقطع الاتصال بهما يوم الثلاثاء”. مضيفةً انهما “منذ ظهر الثلاثاء ، لم يكونا متصلين على تطبيق واتس آب ، وهو أمر غير منطقي لأنهم كانوا على اتصال طوال الوقت. كنت على اتصال بالفندق كل ساعة”.

مع الإعلان عن اعتقال الزوجين، اتصلت الأسرة في إسرائيل بوزارة الخارجية الاسرائيلية، التي كانت بحسب كارميت “نائمة”.

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وقالت “فقط عندما بدأنا نعبر عن قلقنا.  في المساء بدأت الاتصالات تتحرك. حتى ذلك الحين قالوا إنهم ينتظرون المعلومات وأنهم لا يعرفون شيئًا”.

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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