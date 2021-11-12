جورج قرداحي يصرّ على موقفه من الإستقالة ويوجه رسالة للسعودية (فيديو)

في إصرار جديد على موقفه، أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه لم يناقش موضوع استقالته مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة. مؤكدا أنه لا يتحدى أحدا سواء رئيس الوزراء أو السعودية.

وقال قرداحي خلال مؤتمر صحفي، إن “الاجتماع لم يتطرق لموضوع الاستقالة”. منوها إلى أن “بري مرجع وطني كبير، وتشرفت بلقائه واستمعت إلى آرائه وأفكاره حول مختلف المواضيع. وهذا كل ما تباحثنا به، ولم نطرح استقالتي من الحكومة”.

وتابع: “تم التصوير أن قضية جورج قرداحي هي مشكلة لبنان الأساسية ونسوا كل المصائب الأساسية”. معتبرا دعوات الاستقالة أنها تندرج في إطار الآراء المنقسمة في لبنان.

وأوضح أن هناك رأي مع الاستقالة، وآخر بأحجام أكبر بكثير متضامنة معه، لأن هذا الموقف فيه كرامة وعزة نفس وتمسك بسيادة البلد.

عاصفة غير متوقعة

وفيما يتعلق بالأزمة الدبلوماسية مع الخليج، قال قرداحي إن “ما حصل عاصفة غير متوقعة، بسبب تصريح أدليته قبل شهرين من تسلمي منصبي كوزير للإعلام، ولذلك أنا لست في موقع تحدي”. معتقدا أن “هناك نوع من الابتزاز الذي يحصل. والسعودية صدرها أوسع من هكذا ودول الخليج أحبابنا وصدرهم أوسع من هكذا”، بحسب تعبيره.

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وأكد قرداحي “أننا لا نريد أن نستفز أحدا. ما يحصل مزايدة في الداخل وكثر استغلوا قضيتي لتقديم براءة ذمة للسعودية والخليج، وهم أحرار ولكنهم في قناعة نفسهم غير مقتنعين بمواقفهم”.

وشدد على أن “لا علاقة لي بعدم اجتماع الحكومة حتى الآن والحل ليس بيدي والموضوع عند الرئيس نجيب ميقاتي”.

عاجل

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

لست متمسكاً بالمنصب الوزاري ولا أتحدى أحداً وأحترم السعودية ولا أعلم سبب هذه العاصفة بسبب تصريح لي قبل أن أكون وزيراً#نعم_جورج_حرب_اليمن_عبثية 👇https://t.co/HVYQkYyR5Q pic.twitter.com/yFxbK9gkwC — ‏نـ ـو رس مـ ـهاجـ ـر (@basra31379) November 12, 2021

حسن نصرالله يرفض استقالة جورج قرداحي

تصريحات “قرداحي” جاءت عقب ساعات من تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ، عبر فيها عن عن رفضه الدعوات إلى استقالة وزير الإعلام، معتبرا أن رد فعل السعودية “مبالغ به”.

ووصف الأمين العام لحزب الله الخميس رد فعل السعودية على تصريحات وزير الاعلام اللبناني، والتي أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين، بأنه “مبالغ به” بل هو في الأساس “جزء من معركة” ضد حزبه.

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وجدد نصرالله في خطاب اتسم بالهدوء رفض حزبه استقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.

يذكر أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بدأت على خلفية تصريحات لقرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها الشهر الماضي، وقال فيها إن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.