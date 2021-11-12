بعدما فتحت أبوابها له ورقص في شوارعها .. تعيين الحاخام يعقوب هرتسوغ حاخاماً لليهود في السعودية

بعد أيام من تداول صوره في الرياض، كشف ناشطون إسرائيليون عن تعيين الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوغ حاخاما لليهود في المملكة العربية السعودية.

وقالت الناشطة الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترتبط بصداقات كثيرة مع مغردين ومؤثرين سعوديين وإماراتيين “موران ت” في تغريدة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ألف مبروك للحاخام يعقوب هيرتسوغ الذي تم تعيينه حاخام اليهود في المملكة العربية السعودية . وفقك الله”.

وأرفقت “موران” مع تغريدتها صورة رسمية صادرة على دوائر رسمية إسرائيلية تؤكد صدور هذا القرار من السلطات المختصة في إسرائيل.

מברוכ לרב יעקב הרצוג שהתמנה לראש קהילת היהודים בסעודיה 👏👏👏

ألف مبروك للحاخام يعقوب هيرتسوغ الذي تم تعيينه حاخام اليهود في المملكة العربية السعودية 🇸🇦

وفقك الله @RabbiHerzog pic.twitter.com/ZwtvkfRgNd — Moran T 𓂆 موران ت (@MoranT555) November 10, 2021

بداية حلم إنشاء مجتمع يهودي في المملكة

وكان الصحفي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية روعي كايس، قد نشر قبل يومين مقابلة أجراها مع “هرتسوع” أكد خلالها على أن الأخير سافر من القدس إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هدف “هيرتسوع” هو تحقيق حلم إنشاء مجتمع يهودي في المملكة.

למפספסים, הכתבה הבלעדית שלנו מ-#חדשותהערב על יעקב הרצוג @RabbiHerzog מירושלים שלאחרונה ביקר בסעודיה בניסיון להגשים חלום ולהקים שם קהילה יהודית. ליווינו אותו כדי להבין מיהו האיש שמגדיר את עצמו הרב הראשי של סעודיה. לחובבי הז'אנר ולא רקhttps://t.co/MebPhng7Rc — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) November 10, 2021

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” نشر في فبراير الماضي، شريط فيديو للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ وهو يدعو لشفاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي خضع لعملية جراحية.

وأرفق الحساب الفيديو بتغريدة قال فيها “كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي..”.

وأردف الحساب: “يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات. داعين له تمام الصحة والعافية”.

كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. يسعدنا ان نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية. pic.twitter.com/ftkYqzuAjo — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2021

يشار إلى صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نشرت قبل ايام تقريراً، عن الحاخام الاسرائيلي يعقوب هرتسوغ الذي زار السعودية. كما يطمح في أن يكون الحاخام الأول في المملكة.

وذكرت الصحيفة أن “هرتسوغ” الذي زار السعودية قبل أيام، صرّح بأنه يريد أن يصبح الحاخام الأول للمملكة. ويحلم بأن يساعده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تمويل مراكز للجالية اليهودية، بما في ذلك المعابد والمدارس وممارسة الطقوس.

📸 صور جديدة للحاخام الاسرائيلي يعقوب هرتسوغ في #السعودية! pic.twitter.com/QzNA3wvpCu — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 3, 2021

وأضاف الحاخم الاسرائيلي يعقوب هرتسوغ، أنّ السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن سمحت له بدخول المملكة كسائح أمريكي.

وقال مسؤول من السفارة أن السعودية شجعت منذ فترة طويلة الحوار بين الأديان، “والتقت قيادتنا بالعديد من القادة الذين يمثلون ديانات مختلفة”.

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وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن الحاخم الاسرائيلي يعقوب هرتسوغ تواصل مع مهندسة معمارية يهودية تتواجد في المملكة وتعمل في مشروع نيوم.

وذكرت الصحيفة أن الحاخام استفسر عن إمكانية تأسيس شركة لتصنيع طعام -الكوشر- الخاص باللوائح الغذائية اليهودية.

وقال هرتسوغ إن “خطة ولي العهد لبناء مدينة مستقبلية عالية التقنية، نيوم. يمكن أن تجتذب في نهاية المطاف اليهود للانتقال إلى هناك للعمل”.

واعتبرت الصحيفة أن وجود حاخام في السعودية، قد لا يكون بعيد المنال كما يبدو. خصوصاً بعد أن أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية، وأصبحت بعض الجاليات اليهودية في تلك الدول تعلن عن وجودها بشكل أكبر.