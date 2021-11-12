تعيين الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوغ حاخاما لليهود في المملكة العربية السعودية watanserb.com
الحاخام يعقوب هرتسوغ يأمل في إنشاء مجتمع يهودي في المملكة 
الهدهد

بعدما فتحت أبوابها له ورقص في شوارعها .. تعيين الحاخام يعقوب هرتسوغ حاخاماً لليهود في السعودية

كتب سالم حنفي
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بعد أيام من تداول صوره في الرياض، كشف ناشطون إسرائيليون عن تعيين الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوغ حاخاما لليهود في المملكة العربية السعودية.

وقالت الناشطة الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترتبط بصداقات كثيرة مع مغردين ومؤثرين سعوديين وإماراتيين “موران ت” في تغريدة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ألف مبروك للحاخام يعقوب هيرتسوغ الذي تم تعيينه حاخام اليهود في المملكة العربية السعودية . وفقك الله”.

وأرفقت “موران” مع تغريدتها صورة رسمية صادرة على دوائر رسمية إسرائيلية تؤكد صدور هذا القرار من السلطات المختصة في إسرائيل.

بداية حلم إنشاء مجتمع يهودي في المملكة 

وكان الصحفي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية روعي كايس، قد نشر قبل يومين مقابلة أجراها مع “هرتسوع” أكد خلالها على أن الأخير سافر من القدس إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هدف “هيرتسوع” هو تحقيق حلم إنشاء مجتمع يهودي في المملكة.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” نشر في فبراير الماضي، شريط فيديو للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ وهو يدعو لشفاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي خضع لعملية جراحية.

وأرفق الحساب الفيديو بتغريدة قال فيها “كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي..”.

وأردف الحساب:  “يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات. داعين له تمام الصحة والعافية”.

الحاخام يعقوب هرتسوغ زار السعودية ورقص في شوارعها

يشار إلى صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نشرت قبل ايام تقريراً، عن الحاخام الاسرائيلي يعقوب هرتسوغ الذي زار السعودية. كما يطمح في أن يكون الحاخام الأول في المملكة.

وذكرت الصحيفة أن “هرتسوغ” الذي زار السعودية قبل أيام، صرّح بأنه يريد أن يصبح الحاخام الأول للمملكة. ويحلم بأن يساعده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تمويل مراكز للجالية اليهودية، بما في ذلك المعابد والمدارس وممارسة الطقوس.

وأضاف الحاخم الاسرائيلي يعقوب هرتسوغ، أنّ السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن سمحت له بدخول المملكة كسائح أمريكي.

وقال مسؤول من السفارة أن السعودية شجعت منذ فترة طويلة الحوار بين الأديان، “والتقت قيادتنا بالعديد من القادة الذين يمثلون ديانات مختلفة”.

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وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن الحاخم الاسرائيلي يعقوب هرتسوغ تواصل مع مهندسة معمارية يهودية تتواجد في المملكة وتعمل في مشروع نيوم.

وذكرت الصحيفة أن الحاخام استفسر عن إمكانية تأسيس شركة لتصنيع طعام -الكوشر- الخاص باللوائح الغذائية اليهودية.

وقال هرتسوغ إن “خطة ولي العهد لبناء مدينة مستقبلية عالية التقنية، نيوم. يمكن أن تجتذب في نهاية المطاف اليهود للانتقال إلى هناك للعمل”.

واعتبرت الصحيفة أن وجود حاخام في السعودية، قد لا يكون بعيد المنال كما يبدو. خصوصاً بعد أن أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية، وأصبحت بعض الجاليات اليهودية في تلك الدول تعلن عن وجودها بشكل أكبر.

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سالم حنفي

سالم حنفي كاتب صحفي مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد وطن وكذلك في قسم التقارير. سالم حنفي خريج صحافة وإعلام والتحق بصحيفة وطن عام ٢٠١٨

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