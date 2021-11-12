إيدي كوهين يغازل محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
الهدهد

باحث إسرائيلي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “شايفينك حلمنا”!

كتب سالم حنفي
0

وجه الإعلامي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين رسالة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان معربا فيها عن حبه له، مؤكدا فيها أنه “حلم إسرائيل” الذي تراه.

وعبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر”، نشر “كوهين” صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مرفقا بها عبارة “شايفينك حلمنا”.

وقبل أيام، كشفت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية تفاصيل جديدة عما كان يدور في كواليس التجهيز لإعلان “اتفاق التطبيع” الذي تم توقيعه بين الإمارات والبحرين وإسرائيل وانضمت إليه لاحقا المغرب. مؤكدةً أنّ إدارة ترامب كانت “قريبة جدًا” من إقناع المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى الاتفاق العام الماضي.

ويرى مراقبون، أنه منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية. أصبح التطبيع مع “إسرائيل” يستند إلى خطط سياسية وإعلامية مدروسة.

اقرأ أيضاً: “إنترسبت”: ابن سلمان “مجنون قاتل” ينتقم من بايدن برفع أسعار النفط

وقطعت الرياض شوطاً كبيراً في تهيئة الأجواء العربية للتعايش مع مرحلة جديدة عنوانها الأبرز سيكون “التطبيع الكامل مع إسرائيل”.

كما ساهمت خيبة آمال ولي العهد السعودي وفشله بمواجهة إيران في تقارب بلاده بشكل أكبر مع إسرائيل.

وهو ما أظهرته الدلائل الواضحة خلال العامين الماضيين، التي تشير إلى التقارب السعودي الإسرائيلي، وأصبحت جلية للعلن.

ولعل أحد هذه المؤشرات هو إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي في يناير 2020 السماح لمواطنيها بزيارة السعودية. وذلك لأول مرة في التاريخ ما يؤكد جلياً ذلك التقارب.

“شرط” السعودية للتطبيع مع إسرائيل

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، كشف عن شرط المملكة العربية السعودية المسبق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الخارجية السعوي ذكر في تصريح لقناة “الحدث” الإخبارية، أن إقامة دولة فلسطينية هو شرط مسبق للمملكة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الأمير فيصل إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمتها. على الرغم من دعم المملكة لاتفاقات التطبيع، التي شهدت تطبيع أربع دول عربية لعلاقاتها مع إسرائيل العام الماضي.

اقرأ أيضاً: “إيكونوميست” عن رؤية “بن سلمان”: “خطط فخمة ومشاريع غير منفذة تقليداً لجيرانه الناجحين”!

وقالت المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا إنه يجب أن تأتي الدولة الفلسطينية قبل أن تتخذ مثل هذه الخطوة.

هذا وأخبر “بن فرحان” معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى العام الماضي، أن التطبيع مع إسرائيل سيحدث في نهاية المطاف.

وأضاف “لكننا نحتاج أيضا إلى دولة فلسطينية ونحتاج إلى خطة سلام فلسطينية واسرائيلية”.

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

سالم حنفي

سالم حنفي كاتب صحفي مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد وطن وكذلك في قسم التقارير. سالم حنفي خريج صحافة وإعلام والتحق بصحيفة وطن عام ٢٠١٨

قد يعجبك ايضا
الهدهد

عبدالله النفيسي: شيطنة الإسلاميين تهدف لاستكمال التطبيع وجلب إسرائيل للمنطقة

الهدهد

كشف حصري لصحيفة أمريكية عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل

الهدهد

منتدى التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل والهند وأمريكا .. ما هدفه!

الهدهد

سابقة .. منتخب الشباب الاماراتي لكرة القدم يشارك في بطولة اسرائيلية!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More