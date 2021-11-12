باحث إسرائيلي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “شايفينك حلمنا”!

وجه الإعلامي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين رسالة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان معربا فيها عن حبه له، مؤكدا فيها أنه “حلم إسرائيل” الذي تراه.

وعبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر”، نشر “كوهين” صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مرفقا بها عبارة “شايفينك حلمنا”.

وقبل أيام، كشفت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية تفاصيل جديدة عما كان يدور في كواليس التجهيز لإعلان “اتفاق التطبيع” الذي تم توقيعه بين الإمارات والبحرين وإسرائيل وانضمت إليه لاحقا المغرب. مؤكدةً أنّ إدارة ترامب كانت “قريبة جدًا” من إقناع المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى الاتفاق العام الماضي.

ويرى مراقبون، أنه منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية. أصبح التطبيع مع “إسرائيل” يستند إلى خطط سياسية وإعلامية مدروسة.

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وقطعت الرياض شوطاً كبيراً في تهيئة الأجواء العربية للتعايش مع مرحلة جديدة عنوانها الأبرز سيكون “التطبيع الكامل مع إسرائيل”.

كما ساهمت خيبة آمال ولي العهد السعودي وفشله بمواجهة إيران في تقارب بلاده بشكل أكبر مع إسرائيل.

وهو ما أظهرته الدلائل الواضحة خلال العامين الماضيين، التي تشير إلى التقارب السعودي الإسرائيلي، وأصبحت جلية للعلن.

ولعل أحد هذه المؤشرات هو إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي في يناير 2020 السماح لمواطنيها بزيارة السعودية. وذلك لأول مرة في التاريخ ما يؤكد جلياً ذلك التقارب.

“شرط” السعودية للتطبيع مع إسرائيل

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، كشف عن شرط المملكة العربية السعودية المسبق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الخارجية السعوي ذكر في تصريح لقناة “الحدث” الإخبارية، أن إقامة دولة فلسطينية هو شرط مسبق للمملكة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الأمير فيصل إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمتها. على الرغم من دعم المملكة لاتفاقات التطبيع، التي شهدت تطبيع أربع دول عربية لعلاقاتها مع إسرائيل العام الماضي.

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وقالت المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا إنه يجب أن تأتي الدولة الفلسطينية قبل أن تتخذ مثل هذه الخطوة.

هذا وأخبر “بن فرحان” معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى العام الماضي، أن التطبيع مع إسرائيل سيحدث في نهاية المطاف.

وأضاف “لكننا نحتاج أيضا إلى دولة فلسطينية ونحتاج إلى خطة سلام فلسطينية واسرائيلية”.