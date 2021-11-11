لا تنزعج من رائحته .. 10 فوائد مذهلة للثوم ستحسن حياتك

نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا استعرضت من خلاله فوائد متعددة للثوم من شأنها أن تحسن حياتك.

1.يساعد في نمو الشعر

يمكن للثوم أن ينهي مشاكل تساقط الشعر بسبب احتوائه لمستويات عالية من الأليسين، وهو مركب مشابه لتلك الموجودة في البصل.

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فوفقًا لدراسة في المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية وعلم الأمراض اتضح أنه يعالج تساقط الشعر بشكل فعال.

وبالإضافة إلى منع تساقط الشعر، يعمل الثوم كعلاج فعال لقشرة الرأس.

2.يساعد في التخلص من حب الشباب

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم على التخلص من البقع البشعة الموجودة على الوجه وقتل البكتيريا.

كما ثبت أن الثوم يساعد في علاج مشاكل الجلد الأخرى على غرار الصدفية والالتهابات الفطرية.

3.يعالج نزلات البرد

مليء بمضادات الأكسدة، يمكن أن تكون جرعة يومية من الثوم مفيدة لتقوية جهاز المناعة وذلك فقًا لدراسة أُجريت عام 2015 في “مجلة أبحاث علم المناعة”.

4.يعالج الصدفية

من أكثر فوائد الثوم إثارة للدهشة أنه يمكن أن يحسن بشرتك. نظرًا لأن الثوم أثبت خصائصه المضادة للالتهابات، فقد يكون بالتالي مفيدًا في التخفيف من تفشي الصدفية.

5.يساعد في التحكم في وزنك

وفقًا لدراسة في “مجلة التغذية”، يمكن أن يساعدك الثوم على التحكم في وزنك. ولتتحقق من ذلك، حاول استعماله في الأكل يوميًا، مثل الخضار المقلي مع صلصة الثوم.

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6.يعالج قدم الرياضي

مع خصائصه المضادة للفطريات، تشير بعض الأبحاث إلى أن الثوم قد يساعد في تخفيف حدة حكة قدم الرياضي. فانقع قدميك في حمام من الماء الدافئ يحتوي على ثوم مهروس.

7.يطرد البعوض

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين قاموا بفرك خليط من الثوم على أذرعهم وأرجلهم لم تزعجهم هذه الحشرات المزعجة. والظاهر أن هذه الحشرات تكره رائحة الثوم.

8.يقاوم القروح الباردة

يفيد الثوم الجسم كله، بما في ذلك الفم. فهو دواء منزلي شعبي لمعالجة قرحة البرد ويكون ذلك بوضع القليل من الثوم المطحون مباشرة على القرحة الباردة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 في مجلة Avicenna Journal of Phytomedicine، فإن خصائصه الطبيعية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقليل الألم والتورم.

9.يعمل كغراء طبيعي

إن الثوم يفيد جسمك وكذلك حياتك. هل سبق لك أن لاحظت مدى التصاق أصابعك بعد تقطيع الثوم؟.

إذن هذا ما جعل بعض الناس يستخدمونه كغراء طبيعي لإصلاح الشقوق الدقيقة في الزجاج.

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10.يحمي النباتات

قم بتحضير مبيد طبيعي باستعمال زيت الثوم مع بعض المكونات مثل زيت الثوم العطري والزيوت المعدنية والماء والصابون السائل ثم ضع الخليط في زجاجة رذاذ ثم استعمله كرذاذ يقع رشه على النباتات الخاصة لإبعاد الطفيليات.