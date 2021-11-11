نيوكاسل يونايتد يصيب “ابن سلمان” بخيبة أمل .. فهل سيشتري “إنتر ميلان”؟!

كشف موقع “فوتبول365” عن خيبة أمل جديدة مني بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب شرائه نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال الموقع في تقرير له، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يشرف عليه محمد بن سلمان شخصيا، أصيب “بخيبة أمل” من المشاكل التي يعاني منها نيوكاسل يونايتد، مشيرا إلى أن الصندوق حاليا يتطلع لشراء نادي آخر “إنتر ميلان”.

وكان صندوق الاستثمارات السعودي قد استكمل الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي. لتقوم الإدارة الجديدة وبعد فترة وجيزة بإنهاء عقد المدرب ستيف بروس، الذي ترك النادي بعد ما يزيد قليلاً عن عامين في منصبه.

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وبحسب التقارير، فقد تم تأكيد التعاقد مع المدرب إيدي هاو خلفا لبروس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن نيوكاسل بلا فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن. حيث حقق خمسة تعادلات وستة هزائم من مبارياته الإحدى عشرة.

إنتر ميلان خيار جديد لـ”ابن سلمان”

ونقل الموقع عن الصحفي الإيطالي ماركو برزاجي قوله بأن صندوق الاستثمارات العامة حريص على “إعادة فتح المفاوضات” لشراء إنتر ميلان.

وقال الموقع في تقريره أن “الشيء الوحيد الواضح في الوقت الحالي هو أن صندوق الاستثمارات العامة يشعر بخيبة أمل من هبوطه في إنجلترا ووجد نفسه يعاني من الكثير من القيود في إنجلترا”.

علاوة على ذلك ، فقد أدركوا مدى عدم جاذبية نادٍ مثل نيوكاسل، الذين هم أيضًا في خطر الهبوط ، على الرغم من قوتهم الاقتصادية.

وتابع: “لذلك ، بعد مشاهدة البداية الرسمية للملعب الجديد ، قاموا بإعادة ملف إنتر ميلان مرة أخرى. من الواضح أنه لم يتم فعل أي شيء”.

وفي نفس السياق، أكدت قناة “Hitc ” الرياضية نفس الأنباء.

وقالت في تقرير لها أنه “بعد أن مرور الشهر الأول من شراء السعودية لنادي نيوكاسل. وخلال إجراء مراجعة واسعة لتقييم وضع النادي، قد اكتشفوا عدة مشاكل تتعلق بإصدار التذاكر ونقص البنية التحتية ونظام التوظيف.

النادي أسوأ بكثير من توقعات “ابن سلمان”

وأضافت أن “الطريق سيكون طويلاً أمام السعوديين وسيتعين عليهم تجنب الهبوط في الوقت الحالي”.

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ونقل التقرير عن مصدر سعودي مطلع على الأمور قوله: “توقعنا أن الوضع مجرد -سيء-، لكن وجدنا الوضع أسوأ من المتوقع”.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل يأمل حاليا أن يساعد الوصول الوشيك لمدير كرة القدم – من المحتمل أن يكون إمينالو- على رسم مسار أكثر إشراقًا تحت صندوق الاستثمارات العامة ومع هاو كمدير.

لكن الكونسورتيوم الذي تقوده السعودية والمسؤول الآن في سانت جيمس يرى الكثير من المجالات التي تحتاج إلى معالجة. لذا ، فإن الطريق سيكون طويلاً ، ويجب أن يشمل تجنب الهبوط، على حد قول القناة.