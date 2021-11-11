“عودي إلى العراق”.. مي العيدان تطالب بسحب الجواز الكويتي من شوق الهادي!

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة شوق الهادي، وطالبت السلطات الكويتية بسحب جواز السفر الكويتي.

واتهمت العيدان، شوق الهادي بالإساءة إلى الكويت، مؤكدة أنها “بدون”.

ليست كويتية

وذكرت العيدان في برنامج “كشف حسب”، شوق بإطلالتها الجريئة مع الفنان محمد رمضان.

وقالت العيدان عن شوق: “ارتدت فستان ساتان بدون أكمام وبتصميم صدر مكشوف، ولصقت فيه ورقصت معه، وحط يده على وسطها”.

وتابعت: “هي مو كويتية، هي مسوية نفسها أنها من فئة البدون وبعد ما رقصت مع محمد رمضان وبدعت وهو حاطط أيده على أخر ظهرها. راحت حضرت حفل في دبي واتقصت في حفل كان فيه مصطفى العبدالله ومحمود التركي”.

غير محددة الجنسية

وعادت العيدان لتطالب بسحب جواز السفر من شوق الهادي.

وقالت الإعلامية الكويتية: “من حقنا هي مو كويتية علشان تخرج وتقول أنا فنانة كويتية، انتي غير محددة الجنسية وأنا مني رسالة للجنة المقيمين بصفة غير قانونية أنه رجاءاً أتمني عدم إعطاء جواز لها”.

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وأشارت العيدان إلى أن السلوكيات التي تصدر من شوق الهادي لا تناسب الكويتيات.

“فنانة ولا رقاصة؟”

ولم تنس العيدان أن تذكر فيديو رقص شوق مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

وعقبت مي: “هي طلعت مع مهيرة في لقاء وقالت إن أبوها عند أهله في العراق، يعني عراقية، خلاص روحي العراق طلعي جوازك وارتاحي، ولا علشان الجواز العراقي إقامته صعبة”.

وتساءلت مي العيدان ساخرة من ظهور شوق في الحفلات مؤخراً: “انتي فنانة ولا رقاصة؟”.

لمسة جريئة

وتثير الفنانة الكويتية مؤخراً غضب جمهورها بتصرفاتها، والتي كان أحدها ظهورها بفيديو وهي ترقص مع محمد رمضان.

وظهرت شوق الهادي وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

كما شاركت شوق مؤخراً في حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، وذلك بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها.

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وكان الفستان عاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

حاتم العراقي وشوق

والتقطت شوق صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.