موعد مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب البرازيل مباراة قوية أمام منافسه كولومبيا فجر يوم الجمعة، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال تصفيات كأس العالم 2022، على أرض ملعب ” أرينا كورينثيانز”.

موعد مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا

وستنطلق مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا في تمام الثالثة والنصف صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، قطر، العراق، الكويت، البحرين، كما وستكون عند الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الرابعة والنصف صباحًا، لكن بتوقيت دولة الجزائر .والمغرب في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

بمشاركة #نيمار وقصة شعر جديدة.. البرازيل تتدرب استعدادا لمواجهة كولومبيا في إطار تصفيات كأس العالم 2022 pic.twitter.com/Xs21Ku9vBO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 11, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين منتخب البرازيل وكولومبيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

اليسون بيكر وفابينيو في تدريبات منتخب البرازيل 🇧🇷📸 pic.twitter.com/C1UnM2PSJb — king (@king76007635) November 11, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة البرازيل وكولومبيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي المغربي جواد بده.

اقرأ المزيد: مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل رياض محرز مع مانشستر سيتي

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف كولومبيا، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

كاسيميرو من تدريبات منتخب البرازيل 🇧🇷 📸 pic.twitter.com/K7TYFLueAJ — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) November 9, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس، كما وسيكون في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب كولومبيا

وسيدخل مدرب منتخب كولومبيا ” رينالدو رويدا” أمام منافسه المستضيف البرازيل بتشكيلة أساسية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

📸 | كويلار خلال تدريبات منتخب كولومبيا 🇨🇴..|

– #الهلال pic.twitter.com/7S1i3skINE — قروب الحوت الازرق (@ALHILAL_60) November 8, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: ياري مينا، دانيال مونيوث، سانتياجو أرياس، ويليام تيسيو، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو، بينما في هجوم الفريق في التشكيلة سيكون كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، رافاييل بوري.

ترتيب المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب البرازيل على صدارة مجموعة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 31 نقطة، كما وجاء منافسه منتخب كولومبيا في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.