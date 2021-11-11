منتخب السعودية يتعثر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 (شاهد)

تعادل منتخب السعودية لكرة القدم أمام نظيره أستراليا سلبيًا بدون أهداف، في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022 على أرض ملعب ” استاد كومبانك”.

مباراة منتخب السعودية وأستراليا

ودخل منتخب السعودية اللقاء بقوة وممارسة الضغط على لاعبي المنتخب المستضيف أستراليا مع بداية انطلاق. المباراة، كما وأهدر منتخب الأخضر العديد من الفرص في هز شباك الخصم خلال مجريات أحداث اللقاء.

وقدم المنتخب الأسترالي الأداء القوي مع تحصين شباك مرماه طيلة مجريات اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين دون أي من الأهداف.

تشكيلة منتخب السعودية

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب أستراليا، فقد جاء في حراسة المرمى محمد العويس.

كما وآتى في دفاع المنتخب كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو.

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وفي هجوم الفريق كان كلاً من اللاعبين، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري.

تشكيلة منتخب أستراليا

ولعب المدرب الأسترالي غراهام أرنولد المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب السعودية، حيث تواجد في حراسة المرمى ماثيو رايان.

We came THIS CLOSE to breaking the deadlock during the second half… Half of Western Sydney Stadium thought it was in! #AUSvKSA #AsianQualifiers #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/iw56Upi5jX — Socceroos (@Socceroos) November 11, 2021

بينما في دفاع الفريق كلاً من: هاري سوتار، عزيز بيهيتش، فران كاراتشيتش، ترنت ساينسبري، كما وآتى في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، أيدين هروستيتش، آرون موي، مارتن بويل، لكن في هجوم الفريق جاء كلاً من: أوير مابيل، أدم تاجارت، ماثيو ليكي.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب السعودية على صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، كما ويليه في مركز الوصافة منتخب أستراليا برصيد 10 نقاط.

وآتى في المركز الثالث منتخب عمان برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب اليابان الذي جاء في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز الخامس جاء منتخب الصين برصيد 5 نقاط، بينما في أدنى المجموعة منتخب فيتنام في المركز السادس دون إحراز أي من النقاط.