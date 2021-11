منتخب السعودية يتعثر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 (شاهد)

تعادل منتخب السعودية لكرة القدم أمام نظيره أستراليا سلبيًا بدون أهداف، في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022 على أرض ملعب ” استاد كومبانك”.

ودخل منتخب السعودية اللقاء بقوة وممارسة الضغط على لاعبي المنتخب المستضيف أستراليا مع بداية انطلاق. المباراة، كما وأهدر منتخب الأخضر العديد من الفرص في هز شباك الخصم خلال مجريات أحداث اللقاء.

وقدم المنتخب الأسترالي الأداء القوي مع تحصين شباك مرماه طيلة مجريات اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين دون أي من الأهداف.

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب أستراليا، فقد جاء في حراسة المرمى محمد العويس.

كما وآتى في دفاع المنتخب كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو.

وفي هجوم الفريق كان كلاً من اللاعبين، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري.

ولعب المدرب الأسترالي غراهام أرنولد المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب السعودية، حيث تواجد في حراسة المرمى ماثيو رايان.

We came THIS CLOSE to breaking the deadlock during the second half…

Half of Western Sydney Stadium thought it was in! #AUSvKSA #AsianQualifiers #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/iw56Upi5jX

— Socceroos (@Socceroos) November 11, 2021