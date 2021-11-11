مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل رياض محرز مع مانشستر سيتي

فجر موقع “فوت ميركاتو” المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عن مفاجأة باحتمالية رحيل النجم الجزائري. الدولي رياض محرز عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

رياض محرز ومانشستر سيتي

وأفاد موقع “فوت ميركاتو“، بأن اللاعب رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي. “السماوي”، من المرجح انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وكذلك وباحتمالية أقل بالذهاب. إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

(☀️) Riyad Mahrez 🇩🇿 is not planning to leave Manchester City in January. [@FabrizioRomano] #MCFC pic.twitter.com/ZexZImSonQ — RouteOneFootball (@Route1futbol) November 10, 2021

وبين الموقع، بأن إدارة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هما الوحيدان في الوقت الراهن القريبان .من التعاقد مع الجزائري رياض محرز في سوق الانتقالات للاعبين المقبلة، مستندة بذلك بأن اللاعب يعيش مع ناديه مانشستر سيتي سيئ. مع قلة المشاركات على عكس الموسم الماضي، في ظل فلسفة المدرب الإسباني غوارديولا في تدوير اللاعبين ومشاركتهم.

غياب رياض محرز

كما وكشف الموقع، بأن غياب الجزائري محرز عن مباراة الديربي بين فريق مانشستر سيتي. ونظيره المستضيف ليفربول، والتي انتهت بهزيمة الأخير بهدفين نظيفين دون رد على أرض ملعب ” أولد ترافورد”، حيث كان اللاعب جالس على دكة البدلاء طيلة مجريات اللقاء. دون أي تغيير في المباراة من قبل المدرب غوارديولا في تلك المواجهة.

Foot Mercato | ملف رياض محرز يحضى بإهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هنالك رحيل محتمل pic.twitter.com/oX6n74kxfo — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) November 10, 2021

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كما واعتبر الموقع، بأن الفلسفة التي يقوم عليها المدرب الإسباني. “غوارديولا”، لا تخدم اللاعب الجزائري رياض محرز الذي فرض نفسه في الموسم الماضي في التشكيلة الأساسية على عكس الموسم الجاري، من أجل المحافظة على مستواه. والتألق مع الفريق الإنجليزي.

صعوبات الانتقال

وأوضح الموقع، بأن العائق أمام انتقال الجزائري رياض محرز إلى صفوف نادي ريال مدريد. أو باريس سان جيرمان، هو مشاركته في منافسة كان مطلع العام المقبل، والمقرر في التاسع من شهر يناير وحتى السادس من شهر فبراير عام 2022.

فابريزيو رومانو:" رياض محرز لايخطط لمغادرة مان سيتي في يناير، لايزال مصمم على القتال من أجل مكان في تشكيلة السيتي، والبقاء في النادي مع بيب غوارديولا". pic.twitter.com/syfTT6Ho4X — Insider City (@InsiderCity_Ar) November 10, 2021

كما أن الفريقين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لن يستفيدا. من خدمات اللاعب محرز في منافسات دوري أبطال أوروبا. في حال التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، كما بفارق ثلاثة نقاط عن المتربع. على عرش الصدارة فريق تشيلسي برصيد 26 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.