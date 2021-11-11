محمد رمضان يتحسس جسد ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا علناً والجمهور يتساءل عن زوجته!

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بجرأته في كواليس جلسة تصويره مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا.

ونشرت أورفاشي راوتيلا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “انستجرام”، وهي تقف بفستان بفتحة جانبية بجانب رمضان.

نمبر 1

ويظهر الفنان المصري وهو يضع يده على فخذ راوتيلا ويتحسسها بطريقة جريئة، بينما نغمات أغنية نمبر 1 تتكرر خلفهما.

وعقبت راوتيلا في تعليقها: “بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي”.

وعبر المتابعون عن صدمتهم بهذه المشاهد، وتساءلوا عن رد فعل زوجة محمد رمضان.

متابعون يتساءلون عن زوجة محمد رمضان

ومما جاء في التعليقات: ” عزا مرته شلون تقبل صمتّ!”.

وكتب آخر: ” مرته شنو متغار عليه”.

وعقب متابع: ” الفجور لما يتحول للشهرة “.

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وسخرت أخرى في تعليقها قائلة: ” محمد رمضان: سالت الشيخ وقال حلال “.

واعتبر آخر مافعله رمضان مع رواتيلا تحرش، وكتب: ” ما في حدا يفهموا انو هالحكي اسمه تحرش؟ العمى”.

أول عربي على غلاف هندي

وتصدر الفنان المصري أمس غلاف أشهر المجلات الهندية، مع راوتيلا.

ونشر رمضان صورة الغلاف عبر صفحته على “انستجرام”، ظهر خلالها وهو يحتضن راوتيلا.

وعقب الفنان: “أول عربي على غلاف مجلة فيلمفير مع النجمة أورفاشي راوتيلا.. أحبك الهند”.

“إنه يصبح مثيراً”

وظهر رمضان ببدلة زرقاء لامعة دون قميص تحتها، والتقط صوراً بوضعيات مختلفة، منها وهو عاري الصدر.

بينما ظهر بنفس الوضعيات الغريبة ببدلة سوداء، واستعرض جسده العاري مرة أخرى.

وكتب على غلاف المجلة: “إنه يصبح مثيراً أكثر”.

محمد رمضان عاري الصدر!

وسبق أن أثار الفنان المصري، موجة جدل واسعة مؤخراً بفيديو راوتيلا.

وظهر رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستجرام)، وهو يرتدي سروالاً فقط، وكان عاري الصدر.

بينما ظهرت أورفاشي راوتيلا، وهي ترتدي ليجن أزرق ضيق، مع توب أزرق نصف بطن.

وأدى الثنائي رقصة جريئة على أنغام أغنية (ياحبيبي)، التي أداها محمد رمضان وميتري جيمس.

وعلق رمضان على الفيديو: (هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب).

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محمد رمضان: “انتظروا القنبلة”

وكشف رمضان في وقت سابق عن تعاون قريب بينه وأورفاشي راوتيلا، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان.

وعلق الفنان المصري على الصورة بالقول: (انتظروا القنبلة).