ما هي أفضل ساعة للنوم؟!

نشرت مجلة “يو آس توداي” الأمريكية دراسة جديدة حول أفضل ساعة للنوم حفاظا على السلامة الجسدية والعقلية.

حماية القلب

تشير دراسة جديدة إلى أن هناك ساعة مفضلة للنوم بالنسبة للجميع. وحسب الباحثين فإن أفضل وقت للنوم والراحة ولحماية القلب يقع بين الساعة 10 و 11 مساءً.

أشارت الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل الأقران ونُشرت يوم الاثنين في مجلة القلب الأوروبية، إلى أنماط النوم والقلب لحوالي 88000 بالغ خلال ست سنوات.

تشخيص الوضعيات

كشفت البيانات عن وجود خطر أكبر بنسبة 12% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين أولئك الذين ذهبوا للنوم بين الساعة 11 والساعة 11:59 مساءً. وترتفع المخاطر بنسبة 25٪ في صفوف الأشخاص الذين ناموا في منتصف الليل أو بعد ذلك. وتزداد المخاطر بنسبة 24 ٪ بالنسبة للبالغين الذين ناموا قبل الساعة 10 مساءً.

مقاييس التسارع

قدم المشاركون معلومات حول أعمارهم وأنماط حياتهم وصحتهم البدنية.

وكان البالغون، الذين تبلغ أعمارهم حوالي 61 عامًا، يرتدون مقاييس التسارع، وهي أجهزة تسجل حركات الشخص.

وقد كانوا خلال سبعة أيام يحملون مقاييس التسارع على معصمهم، وتمكن الباحثون من إحصاء ساعات النوم والاستيقاظ.

مضاعفات صحية لهذه الفئة!

خلال الدراسة التي استمرت ست سنوات، عانى 3172 من المشاركين من مشاكل على مستوى القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية أو قصور القلب.

وأكثر الأشخاص الذين تعرضوا لهذه المضاعفات الصحية هم الذين ناموا منتصف الليل أو بعده. وكانت الحالات الأقل خطورة كانت لدى الأشخاص الذين ناموا بين الساعة 10 والساعة 11 مساءً.

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أخذ الباحثون بعين الاعتبار العمر،الجنس، مدة النوم، اضطرابات النوم، حالة التدخين، مؤشر كتلة الجسم، مرض السكري، ضغط الدم، مستويات الكولسترول، الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

بشكل عام، وجدوا أن النوم من بداية منتصف الليل أو بعده يرفع من خطر الإصابة بالأمراض القلب.

كيف يعمل جسم الإنسان أثناء النوم؟

ومن جهته، قال المؤلف المشارك للدراسة و عالم الأعصاب ديفيد بلانس في بيان لشبكة إن بي سي نيوز: ” إن الجسم لديه ساعة داخلية تعمل على مدار 24 ساعة. تسمى الساعة البيولوجية، وهي تساعد على تنظيم الأداء البدني والعقلي”.

متابعا “تبين النتائج أن النوم المبكر أو المتأخر يمكن أن يدخل اضطرابا على الساعة البيولوجية وما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة على صحة القلب والأوعية الدموية.”

وتتواصل الدراسات حتى الآن حول أهمية النوم وتأثير عاداته على السلامة الجسدية والعقلية.

عادات نوم خطيرة

هناك عادة شائعة تتمثل في النوم بعد منتصف الليل والرغبة في البقاء مستيقظا لمشاهدة على سبيل المثال التلفاز ومتابعة بعض الأفلام أو شي من هذا القبيل، وهو ما يسمى بتأجيل وقت النوم.

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يقول الخبراء إن هذه العادة المتمثلة في التضحية بالنوم تضر أكثر مما تنفع. إذ يمكن أن يموت المرء إذا لم يحصل على قسط كاف من النوم، فالنوم ليس حيوي بالنسبة للجسم فحسب بل هو كذلك حيوي بالنسبة لعقلك.

أثناء النوم، أجزاء عديدة من دماغنا تتوقف عن العمل وهذا يقلل من استهلاك الطاقة ويقلل بالتالي من انتفاخ الخلايا العصبية. وبدون نوم، تتراكم السموم في دماغنا ويمكن أن تقتلنا في غضون 200 ساعة.