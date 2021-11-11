بيلا حديد تنشر صورا لها وهي تبكي متحدثة عن معاناتها!

نشر موقع “بايدج سيكس” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن عارضة الأزياء الأمريكية فلسطينية الأصل بيلا حديد. التي تظهر بصور جديدة شاركتها على الإنستغرام تتحدث فيها عن معاناتها من مشاكلها الصحية العقلية.

نشرت عارضة الأزياء عدة صور على صفحتها الرسمية بالإنستغرام لها وهي تبكي مذكرة متابعيها بأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع بدقة.

حديد تتحدث عن مشاكلها الصحية

وكتبت بيلا حديد تعليقًا مطولًا على صورها في محاولة لإيصال فكرتها للملايين الذين يتابعونها حول العالم “لأي شخص يعاني من مشكلة، يجب عليه أن يتذكر أنه ليس وحده. لذا أقول لست وحدك أنا أحبك، أراك وأسمعك.”

وتابعت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، قائلة لمتابعيها “أريدكم أن تعرفوا أن هناك دائمًا ضوء في نهاية النفق، ودائمًا ما تتوقف المشاكل تمامًا في مرحلة ما… لكن سيتحسن الوضع بمرور الوقت.”

انهيارات ومشاكل

وقد ذكرت حديد أيضًا متابعيها بأن لديها “من الانهيارات والمشاكل ما يكفي”.

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وأضافت: “لتعرف أنه إذا كنت تعمل بجد وتقضي الوقت بمفردك لفهم صدماتك، ومحفزاتك، وأفراحك، وروتينك وغيرها. فستكون قادرًا على فهم أو معرفة المزيد عن ألمك وكيفية التعامل معه.”

هذا وقد ختمت حديد تدوينتها بتقديم الشكر لمعجبيها الذين شاركوها الإستماع إلى مأساتها.

اكتئاب وقلق

والجدير بالذكر، فإن حديد التي كانت سابقا لا ترى مانعا في الحديث عن معاناتها من الاكتئاب الشديد والقلق منذ أن كانت مراهقة. أخذت في كانون الثاني (يناير) استراحة قصيرة من وسائل التواصل الاجتماعي للاهتمام بصحتها العقلية.

قائلة “لست أنا هنا سوى أداة للسلام والحب ولمساعدة الناس الذين يعانون من هذه المشاكل العقلية”.

وتابعت: “خذ وقتك للحصول على مساعدة لصحتك العقلية. وهذا الأمر يستحق العناء للوصول إلى وضعك الصحي الأفضل.”

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تضحية بيلا حديد الكبيرة

وفي سياق آخر، كانت وسائل إعلام عالمية قد تداولت أنباء تفيد بأن بيلا حديد شركت خسارتها مع دار (ديور) للأزياء بسبب دعمها القضية الفلسطينية، وهو ما وصفوه بـ(التضحية الكبيرة).

هذا ولم يؤكد مصدر من دار الأزياء رسمياً حينها حقيقة هذه الأنباء، إلا أن بيلا حصلت على الكثير من الدعم بعد تداولها، من ضمنهم الفنانة اللبنانية مي حريري.