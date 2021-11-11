“إنسايد أرابيا”: الإمارات تتحدى أمريكا علناً وتقود موجة تطبيع عربي مع الأسد!

قالت مجلة “Inside Arabia” المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإمارات تقود موجة تطبيع عربي مع النظام السوري، معتبراً أن أبوظبي تتحدى علنًا الولايات المتحدة وقانون قيصر الخاص بها في عهد ترامب، بعد عودة علاقاتها مع الأسد.

وبحسب تقرير المجلة فإن هذه الموجة التي تقودها الإمارات كشفت عن تراجع سلطة الولايات المتحدة وعجزها في منع مثل هذه العلاقات.

ويوم 20 أكتوبر الماضي، أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، مكالمة هاتفية نادرة، لمناقشة زيادة العلاقات والتعاون المتبادلين.

وبحسب مكتب الأسد، فقد تداول الزعيمان وقتها الحديث عن بعض الشؤون الإقليمية والدولية.

وتابعت المجلة أن في 9 نوفمبر الجاري، أي قبل يومين فقط قام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بزيارة مفاجئة إلى دمشق حيث التقى بالرئيس الأسد. متحديًا الإجماع العربي السابق على عدم التعاون مع الرئيس السوري.

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وبحسب ما ورد فقد تباحث الوفد الإماراتي والمسؤولون السوريون، في آفاق جديدة لهذا التعاون. لا سيما في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.

وازدهرت العلاقة بين الإمارات وسوريا منذ بداية عام 2020، حيث تعيد أبو ظبي توجيه سياستها الخارجية. بينما يسعى نظام الأسد الذي يعاني من ضائقة مالية أكبر إلى دعم اقتصادي أكبر لإعادة بناء الدولة التي خربها.

الإمارات تتحدى علنًا الولايات المتحدة

هذه التطورات تشير أيضًا بحسب “Inside Arabia” إلى أن الإمارات تتحدى علنًا الولايات المتحدة وقانون قيصر الخاص بها في عهد ترامب. والذي يستتبع عقوبات على الحكومات التي تتعامل مع دمشق أثناء رئاسة الأسد.

التطور الأخير في العلاقات الإماراتية والسورية، جاء بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين موقف واشنطن بأنه يعارض جهود تطبيع العلاقات مع الأسد.

وفي ظل إدارة دونالد ترامب وباراك أوباما، استمعت الإمارات بهدوء لنظام الأسد. منذ ذلك الحين، وتحت رعاية بايدن، وسعت نطاق تفاعلها مع دمشق لتأمين قبضتها على سوريا.

وتفضل الإمارات ـ وفق تقرير المجلة ـ دعم الشخصيات الاستبدادية. لا سيما أولئك الذين يستهدفون الإسلام السياسي ويستخدمون الإسلام كذريعة لقمع المجتمع المدني.

ولذلك، فإن الأسد هو المرشح المثالي لأبو ظبي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على طريقتها الاستبدادية.

وتابع التقرير أن الإمارات كقوة إقليمية ناشئة خلال انتفاضات الربيع العربي عام 2011. مشت بهدوء على خط مجلس التعاون الخليجي الداعم للمعارضة السورية في حين عارضت حملات الأسد القمعية للمتظاهرين.

وعندما أصبحت أكثر ثقة، تغير موقف أبو ظبي تدريجياً، ودعمت المزيد من المقاتلين العلمانيين، في محاولة للابتعاد عن الإسلاميين، على عكس حليفتها الوثيقة المملكة العربية السعودية.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الإمارات رحبت أيضًا بتدخل القوات الجوية الروسية في سبتمبر 2015، والذي ضمن لاحقًا سيطرة الأسد على البلاد.

أمريكا تندد

وندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس” على الفور باجتماع وزير الخارجية الإماراتي مع الأسد ووصف الأخير بـ “الديكتاتور الوحشي”.

ومع ذلك، إلى جانب سلطتها المتضائلة في الشرق الأوسط، فإن تسامح واشنطن في الماضي مع أبو ظبي مغازلة للأسد. يشير إلى أنها ستكافح لمنع جهود الإمارات لتطبيع الأسد وضمان بقاء نظامه.

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في إشارة إلى تقبل العالم العربي للنظام السوري، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018، بعد استعادة قوات الأسد السيطرة على الأراضي التي فقدتها خلال الحرب.

كما أعادت البحرين فتح سفارتها الخاصة، مشيرة إلى أنها ستحذو حذو أبو ظبي في سياستها تجاه سوريا، كما فعلت بالتطبيع مع إسرائيل في سبتمبر 2020.

وطوال جائحة كورونا زادت الإمارات من تعاونها مع سوريا، إلى حد كبير تحت ذريعة الدعم الإنساني.

كما تعمل أبوظبي على خفض التصعيد مع إيران، أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، مما يدل على البراغماتية.

قانون قيصر الأمريكي

وعلى الرغم من قانون قيصر الأمريكي، فقد سعت الإمارات بثبات إلى دعم نظام الأسد تحت الطاولة.

وشمل ذلك تدريب ضباط المخابرات السورية على أنظمة المعلومات والاتصالات. وكذلك أمن الكمبيوتر والشبكات طوال عام 2020.

كما قامت الشركات الإماراتية بتزويد الجيش السوري بالوقود.

تراجع النفوذ الأمريكي

من المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة كثيراً ما تتحدى دور أمريكا في مختلف الشؤون الإقليمية، كما أنها تقترب من الصين وروسيا.

بينما لا تزال ترى الولايات المتحدة كحليف مهم وترغب في الحفاظ على نفوذها، فإن الاعتماد على قوة واشنطن يقيد طموحات الإمارات غير المحدودة في الهيمنة والهيمنة الاقتصادية العالمية.

ومن منظور جيوسياسي، رأت أبو ظبي الولايات المتحدة كحليف غير موثوق به، خاصة بعد انسحابها من الشرق الأوسط وأفغانستان وفشلها في تقليل التوترات مع إيران.

وفي غضون ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تخطط لانسحاب من العراق بحلول 31 ديسمبر، مما يزيد من احتمالات انسحاب أكبر من الشرق الأوسط.

من الواضح أن الحكومات الإقليمية الأخرى سئمت إجراءات واشنطن بشأن سوريا.

الأردن وعودة نظام الأسد

وفي 3 أكتوبر الماضي، تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أول مكالمة هاتفية له من الأسد منذ بدء الصراع.

وجاء ذلك بعد أن حث مسؤولون أردنيون الولايات المتحدة على تمكين التجارة بين البلدين، وأعادت عمان فتح معبرها الحدودي الرئيسي مع سوريا.

من بين جميع الدول العربية، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر مشجع لإعادة تأهيل الأسد.

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ففي مارس 2021، انتقد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قانون قيصر. وقال إنه يزيد من تعقيد الوضع بشأن سوريا ويمنع عودتها إلى جامعة الدول العربية.

ومن المرجح أن تتجنب الولايات المتحدة إعادة بناء العلاقات مع نظام الأسد، على الأقل في الوقت الحالي.

ومع ذلك فإن التقارب المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة، يشير إلى أن حلفاءها العرب سيواصلون السعي لإعادة بناء العلاقات مع دمشق، وستكون الولايات المتحدة عاجزة عن منع ذلك.

تأهيل الأسد

وبصرف النظر عن تحرك الأردن، فإن قيادة الإمارات في دفع التطبيع مع سوريا تشكل سابقة لدول عربية أخرى.

وقد تواصل السعودية ومصر السير في طريق إعادة الروابط مع الأسد، أو على الأقل البدء في التسامح معه.

فيما لن تشهد عُمان التي احتفظت باتصالات رفيعة المستوى مع دمشق وفقًا لدورها الوسيط المحايد في الشرق الأوسط، تغييرات جوهرية.

وبما أن المملكة العربية السعودية صابت أكثر تقبلاً لإيران بشكل متزايد. فإن الدول العربية الأخرى سوف تتعامل مع نفوذ طهران في سوريا.

وعلى الرغم من أن التقارب بين أبو ظبي وأنقرة، يشير إلى أن تنافسًا حادًا لن يحدث على الأرجح على سوريا، فقد يكون هناك بعض المناورات والمناورات الدقيقة بين البلدين.

ومع ذلك فإن مثل هذه الاختلافات ستكون في الغالب قابلة للإدارة، حيث يعطي البلدان حاليًا الأولوية للاستثمارات الثنائية.

من سيدعم إعادة إعمار سوريا بعد الحرب؟

بالنسبة لنظام الأسد هذه أولوية، بالنظر إلى أن الاقتصاد السوري الذي بات في حالة خطرة وسيحتاج إلى الإنقاذ لتأمين سيطرته على البلاد.

وعلى الرغم من دعمها للأسد، قد لا تشارك الإمارات العربية المتحدة في إعادة إعمار جادة حتى تعترف الولايات المتحدة بشكل كامل بالنظام السوري.

وتفتقر روسيا إلى الأموال لإعادة بناء الدولة التي دمرتها الحرب وتسعى في الغالب إلى استخدام حكومة الأسد كدولة تابعة للاتحاد السوفيتي الجديد.

وفي هذه الأثناء تمتلك الصين المال، ولكن ليس لديها مصلحة في الوقت الحالي – فبعد كل شيء. فإن رعايتها لسوريا تمتد في الغالب إلى طرود المساعدات التافهة.

وبالتالي فإن حلفاء الأسد مهتمون فقط بتأمين بقاء نظامه وسيطرته، وإعادة بناء سوريا ليست أولوية.

في حين أنه قد يُسمح لمزيد من البلدان بالتعامل مع حكومة الأسد، فإن هذا لا يفعل شيئًا لتحسين مشاكل السوريين الذين عانوا أكثر من عقد من الصراع ويمكن أن يتركوا الأسد يشعر بقصر التغيير.