نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الامريكية تقريرا تحدثت فيه عن أشياء غريبة تحدث للجسم بعد الموت، وهي كما يلي:

تغير لون البشرة

تتغير ألوان بشرتك تدريجيا وتصبح حمراء أرجوانية في البقع التي يتركز فيها الدم.

فإذا مات شخص بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون على سبيل المثال، فإن الدم يتحول إلى اللون الأحمر الكرزي حسب جودي ميلينك، وهي مختصة في الطب الشرعي.

ويمكن أن تتحول بشرة الأشخاص ضحايا التسمم بغاز كبريتيد الهيدروجين إلى اللون الأخضر.

إمكانية تواصل التنفس

أي هواء متبقي في جسمك – من الإنعاش القلبي الرئوي أو الغاز المنبعث من البكتيريا – يمكن أن يجعل الحبال الصوتية تهتز.

يحصل ذلك خاصة عندما يقع الضغط على صدر الميت أو تحريكه.

تلاشى التجاعيد

بعد الموت، كل العضلات يصيبها الإرتخاء فتزول كل تجاعيد الوجه.

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الشعر والأظافر

ربما سمعت أن شعرك وأظافرك قد تستمر في النمو بعد الموت – لكن هذا ليس صحيحًا فالتطاول الظاهري للشعر والأظافر ناتج عن جفاف فروة الرأس وكذلك انحسار جلد الأظافر.

إطلاق الهواء من جميع فتحات الجسم

في الوقت الذي تبدأ فيه البكتيريا في عملية تحليل الجهاز الهضمي، يمكن للجسم إطلاق هواء كريه الرائحة من خلال أي فتحة – بما في ذلك الفم.

تفريغ أمعائك والمثانة

مع استرخاء جميع عضلات الجسم بعد الموت، سترتخي بما في ذلك العضلة العاصرة أيضًا – وهذا يعني أن أي بول وبراز باقٍ في الجسم سيخرج.

البرودة التدريجية للجسم

يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن جسمك سيصاب بالبرد – ستفقد 0.83 درجة مئوية في الساعة، لمدة 20 إلى 30 ساعة.

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قد يتحرك الجسم قليلا

تستمر عضلاتك في الارتعاش والتقلص قليلاً لعدة ساعات بعد وفاتك وهو الأمر الذي يزعج من حولك.

سوف ينتج الجسم رائحة كريهة

بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الوفاة، تبدأ العضلات الداخلية في التحلل وتنتج مادتين كيميائيتين – بوتريسين وكادافيرين – الأمر الذي يسبب رائحة كريهة.

تيبس الجسم

يحصل ذلك تقريبا في غضون 12 ساعة من الوفاة وسيصبح الجسد كله صلبًا مع ظهور قسوة الموت وسوف يستغرق الأمر يومين قبل أن يرتاح الجسم مرة أخرى.

أجزاء من الجسم ستبقى سليمة لفترة أطول

يمكن أن تظل عيناك وقلبك وعظامك وجلدك سليمة لمدة تصل إلى 15 ساعة بعد وفاتك.

تآكل الجسم تدريجيا

عندما تبدأ خلاياك في التحلل، يتم هضمها بواسطة الإنزيمات والبكتيريا في جسمك – وهي عملية يمكن أن تبدأ بسرعة، اعتمادًا على سبب موتك.

والأشخاص الذين يتناولون جرعة زائدة من بعض الأدوية التي ترفع درجة حرارة الجسم – مثل الميثامفيتامين أو الإكستاسي أو الكوكايين – قد يظهرون أيضًا تغيرات تحلل متسارعة.

قد تتحول إلى صابون

غالبًا ما تتحلل الأجسام التي تُترك في بيئة رطبة باردة في عملية كيميائية تسمى adipocere التي تحول دهون الجسم إلى صابون بدلاً من التعفن.

تغير لون العينين

يموت الكثير من الناس وأعينهم مفتوحة، وعندما يبدأ بياض العين في الجفاف يتحول لونها إلى اللون الأزرق أو الرمادي.”

اضمحلال الجسم بعد غضون بضعة أشهر

بعد بضعة أشهر وحسب درجة حرارة المكان، سيصبح جسم الإنسان المتوفي هيكلاً عظميًا وغضروفًا وأجزاء من الجلد الجاف.