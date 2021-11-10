محمد رمضان بوضعيات مثيرة على غلاف مجلة هندية! (صور)

تصدر الفنان المصري محمد رمضان، غلاف أشهر المجلات الهندية، مع نجمة بوليوود أورفاشي راوتيلا.

أول عربي على غلاف هندي

ونشر رمضان صورة الغلاف عبر صفحته على “انستجرام”، ظهر خلالها وهو يحتضن راوتيلا.

وعقب الفنان: “أول عربي على غلاف مجلة فيلمفير مع النجمة أورفاشي راوتيلا.. أحبك الهند”.

وظهر رمضان ببدلة زرقاء لامعة دون قميص تحتها، والتقط صوراً بوضعيات مختلفة، منها وهو عاري الصدر.

بينما ظهر بنفس الوضعيات الغريبة ببدلة سوداء، واستعرض جسده العاري مرة أخرى.

“إنه يصبح مثيراً”

وكتب على غلاف المجلة: “إنه يصبح مثيراً أكثر”.

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وتعرض رمضان لسخرية من الجمهور وجاء في التعليقات: ” الهنود يفرحوا اوي بالاشكال دي”.

كما كتب آخر: ” انزل بالصورة دي معاك يوم الحساب”.

وسخر آخر من تعري صدره وعقب: ” بشتري كل شي نسي يشتري قميص”.

ووافقه متابع الرأي وكتب: ” كيف نمبر ون وهو ماعندوش قمصان “.

وهاجمه متابع قائلا: ” ايه القرف ده هو كل الصور كده ايه الجمال يعنى فى انك تبقى عريان شياكه يعنى والا قلة أدب معدش فيه حياء والله”.

وسخر آخر في تعليقه: ” أصلا يحبون يعبدون البقر”.

محمد رمضان عاري الصدر!

وسبق أن أثار الفنان المصري، موجة جدل واسعة مؤخراً بفيديو راوتيلا.

وظهر رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستجرام)، وهو يرتدي سروالاً فقط، وكان عاري الصدر.

بينما ظهرت أورفاشي راوتيلا، وهي ترتدي ليجن أزرق ضيق، مع توب أزرق نصف بطن.

وأدى الثنائي رقصة جريئة على أنغام أغنية (ياحبيبي)، التي أداها محمد رمضان وميتري جيمس.

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وعلق رمضان على الفيديو: (هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب).

محمد رمضان: “انتظروا القنبلة”

وكشف رمضان في وقت سابق عن تعاون قريب بينه وأورفاشي راوتيلا، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان.

وعلق الفنان المصري على الصورة بالقول: (انتظروا القنبلة).

بدورها نشرت أورفاشي مجموعة صور عبر حسابها على (انستجرام) من نفس جلسة التصوير مع رمضان، معقبة: (نحضر للحفل الدولي معاً).

وليست المرة الأولى التي يتعاون بها رمضان مع أورفاشي، فقد ظهرت كمودل معه في أغنيته (فيرزاتشي) قبل أشهر.