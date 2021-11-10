موعد مباراة منتخب البرتغال وأيرلندا والقنوات الناقلة في تصفيات أوروبا 2022

يلتقي منتخب البرتغال أمام نظيره أيرلندا مساء يوم الخميس، في مباراة قوية ونارية تجمع كلا المنتخبين. في إطار منافسات تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022 على أرض ملعب ” أفيفا”.

موعد مباراة منتخب البرتغال وأيرلندا

وستقام المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، والعراق، اليمن، البحرين، الكويت، قطر، كما وستكون عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين البرتغال وأيرلندا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD2”. الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث لقاء مباراة منتخب البرتغال وأيرلندا، عبر شبكة قنوات. “beIN Sports”، المعلق اليمني حسن العيدروس.

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تشكيلة منتخب البرتغال

وسيلعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب أيرلندا في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أندريه غوميس،أما في وسط الفريق. سيكون كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة منتخب أيرلندا

وسيدخل المدرب ستيفن كيني بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب البرتغال، حيث سيكون في حراسة المرمى جافين بازونو.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، دارا أوشي، جون إيجان، شين دافي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: جيمس ماكلين، كونور هوريهان، جوش كولين، مات دوهيرتي، وفي هجوم الفريق سيتعمد المدرب على الثلاثي، تروي باروت، شين لونج، جيمس كولينز.

ترتيب الفريقين في تصفيات أوروبا 2022

ويحتل منتخب البرتغال في وصافة ترتيب تصفيات قارة أوروبا 2022 برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن متصدر المجموعة منتخب صربيا برصيد 17 نقطة، كما وجاء منافسه في المركز الرابع منتخب أيرلندا برصيد 5 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.