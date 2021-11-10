غادة عبدالرازق تستقبل الشتاء بإطلالة مثيرة للجدل!

شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، جمهورها بأول إطلالة شتوية لها هذا الموسم.

فرو وفوشيا!

ونشرت غادة عبدالرازق صورها عبر “انستجرام”، والتي ظهرت فيها مرتدية بالطو صوف باللون الرصاصي.

ووضعت غادة على رأسها كاب مزيناً بالفرو، متعمدة على مكياج قوي واستكملت إطلالتها بإكسسوارات ناعمة.

وأثارت إطلالة غادة الجدل بسبب مبالغتها بالحصول على الدفء بينما لم يبدأ الشتاء فعلياً

كما شاركت غادة صوراً قديمة لها تعود لعام 2009، ظهرت خلالها بملابس فوشية غريبة.

واعتمدت الفنانة المصرية حينها على مكياج بنفس لون ملابسها، وبدت مختلفة تماماً عن شكلها الآن.

غادة عبدالرازق تحتضن روتانا

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة المصرية جمهورها، فيديو قبل أسابيع مع ابنتها الوحيدة (روتانا).

اقرأ أيضا: عشيقة جيف بيزوس لم تتمالك نفسها أمام ليوناردو دي كابريو (فيديو)

وظهرت غادة عبدالرازق بالفيديو، وهي ترتدي فستان أسود أوف شولدر من جهة واحدة.

كما بدت روتانا بفستان بنفس اللون، وظهرت الأم وابنتها مستعدتان لجلسة تصوير.

وقامت الفنانة المصرية باحتضان ابنتها وتقبيلها، وسط ضحكات الأخيرة.

مين الأم ومين البنت؟

وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو، ما بين سخرية وإشادة.

فجاء في التعليقات: (فين الام وفين البنت؟).

ووافقه آخر الرأي: (مين الام ومين البنت علشان نكون عارفين).

وعقب آخر: (ماتهدي كدا ياغاده مالك).

وسخر آخر في تعليقه: (ماشاءالله يا نعمة الله بنتك بقت اكبر منك).

غادة عبدالرازق مختلفة

وكانت غادة قد عادت إلى مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مُختلفة تماماً.

ونشرت غادة عبدالرازق صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت الفنانة بالصور بقصة شعر مُختلفة، وملابس غريبة، معقبة: (هل أنتم مستعدون؟).

وتُعد هذه الصور هي الأولى لغادة عبدالرازق بعد إغلاقها لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامت بحذف جميع صورها، مما أثار حيرة جمهورها حينها.

اقرأ أيضا: المهرة البحرينية بجمبسوت ضيّق لتُبرز “ذهب عيار 21” الذي ترتديه! (فيديو)

واعتقد بعضهم حينها أن الفنانة المصرية تمهد لاعتزالها السوشيال ميديا.

بينما رجح آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة تعود بها بقوة.

غادة (منكوشة) بعد الأعمال المنزلية

وكانت آخر صورة شاركتها غادة مع جمهورها غريبة ظهرت خلالها بمظهر غير مرتب، وبدون مساحيق تجميل.

ونشرت غادة عبدالرازق الصورة حينها، بعد انقطاع دام أشهر عن جمهورها.

و ذلك بسبب انشغالها بواجباتها كزوجة وأم وجدة.

وبدت غادة في الصورة بشعر منكوش ومجعد، وحاجبين غير مرتبين.

ولم تضع الفنانة مساحيق تجميل، بينما ظهرت برموش طويلة بسبب الفلتر الذي استخدمته.

وعلقت غادة على الصورة بالقول: (بقالي كتير مانزلتش صورة).

وتابعت: (يالة واحدة جديده من المنزل بعد القيام بالإعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه).