حبيبة وائل كفوري بحالة خطرة بعد الحادث وما فعله الفنان من أجلها مؤثر!

لا تزال حبيبة الفنان اللبناني وائل كفوري، شانا عبود، بوضع صحي حرج بعد مرور شهر على حادث السير المروع الذي تعرضا له معاً.

فريق طبي محترف

وذكرت صحيفة “الجديد” اللبنانية أن شانا عبود تعرّضت لكسور ورضوض في فخذها.

وأشارت الصحيفة إلى أن حبيبة وائل كفوري لا تستطيع المشي حاليًا بسبب الرضوض التي تعاني منها.

وتكفّل وائل بعلاج شانا وعيّن فريقًا طبيًا محترفًا حتى يساعدها على استعادة صحتها والعودة الى حياتها السابقة.

حفرة كبيرة سبب الحادث

وكان صديق كفوري المقرب، قد كشف بعد الحادث عن حالة الأخير الصحية وحالة شانا في حينها.

وأكد صديق الفنان أن شانا بصحة جيدة، مشيراً إلى أن شدة الضربة قذفت وائل خارج السيارة.

وكشف موقع “ET بالعربي آنذاك أن سبب الحادث وقوع سيارة كفوري بحفرة كبيرة.

اقرأ أيضا: فيديو وصور أروى عمر الفاضحة تقلب المواقع والفنانة تنهار: نشرتها بالغلط!

وقال شاهد عيان للموقع، إنه تم نقل الفنان اللبناني وحبيبته إلى المستشفى.

وأضاف شاهد العيان: (الفنان يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة).

“انكتبلي عمر جديد”

وقبل أيام استأنف الفنان اللبناني نشاطه الفني وتحدث كفوري خلال حفلته في الأردن، والتي تُعد الأولى بعد الحادثة، عن نجاته وقال: “الحمدلله انكتبلي عمر جديد”.

ووجه كفوري رسالة شكر للجمهور على دعواتهم، طالباً منهم أن يعذروه إن حصل تقصير خلال الحفل، لأنه لا يزال يعاني من أوجاع في الصدر والظهر.

وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في الحفلة، حيث حرص على الوقوف باعتدال في معظم الوقت بسبب آلام الظهر.

آلام الظهر والصدر واضحة على وائل

وبحسب اللقطات المتداولة عبر مواقع التواصل، لم يستطع الفنان اللبناني الاقتراب من الجمهور وتبادل السلام معهم. وذلك بسبب عدم قدرته على الانحناء.

وفي مقطع فيديو، ظهر وائل وهو يعتذر من معجبة لعدم قدرته على التقاط صورة معها وأشار إلى ظهره.

وعلى الرغم من ذلك، أشعل كفوري الحفل بمزحه وضحكه، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل “كلنا بننجر”، “لو حبنا غلطة”، “البنت القوية” وغيرها.

وائل كفوري: غمرتوني

وسبق أن وجه الفنان اللبناني رسالة إلى زملائه والجمهور، بعد تضامنهم معه بعد حادث السير المروع.

اقرأ أيضا: دنيا بطمة بإطلالة شتوية صادمة والجمهور: مروة راتب فرع المغرب!

وكتب كفوري بعد مغادرته المستشفى عبر “انستجرام”: “من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعرا ولكل مين في الوسط الفني والإعلامي”.

وتابع”: “للسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي.. غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي”.

واستطرد وائل: “صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن؟ أنا منيح بفضل صلواتكن.. كل كلمة قولتوها عنيتلي ودقت بالقلب.. بشكركن فرداً فرد”.

واعتذر كفوري عن عدم قدرته على التواصل معهم والرد على اتصالاتهم، معقباً: ” بس ان شاء الله قريباً منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقي وبرجع أشوف وجهكن بالخير”.