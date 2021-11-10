تشافي وأولى القرارات الصارمة بحق بيكيه
تشافي وأولى القرارات الصارمة بحق بيكيه
Imageرياضة

تشافي والقرار الصارم بحق بيكيه بعد توليه تدريب برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
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يبدو أن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 41 عامًا أسطورة فريق برشلونة. ومدربها، سيكون أكثر صارمًا وجدية مع لاعبي الفريق الكتالوني، وهو ما اتخذه بحق زميله السابق جيرار بيكيه بعد أيام قليلة على توليه المنصب الجديد.

تشافي وبيكيه

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن المدرب الإسباني تشافي. يبدو أنه جدي في مسألة الانضباط، حيث أنه بعد أيام من توليه منصب تدريب فريق برشلونة، قرر منع اللاعب جيرار بيكيه من الظهور في برنامج تلفزيوني شهير المقرر عرضه الأسبوع القادم.

وبينت الصحيفة، أن المدرب تشافي قد ألغى ظهور مدافع فريق. برشلونة بيكيه في”El Hormiguero”، وهو برنامج تلفزيوني فكاهي معروف في دولة إسبانيا، كما ويدعو الضيوف للمشاركة في العديد من الألعاب والتحديات، رغم أن بيكيه يعد الصديق المقرب والزميل السابق للمدرب. الجديد تشافي في الفريق الكتالوني.

ومن المعروف أن مدافع فريق برشلونة بيكيه، يظهر كثيرًا .في العديد من البرامج التلفزيونية، كما وسبق أن شارك في برنامج “El Hormiguero” في شهر أكتوبر عام 2019.

من جانبه، شدد المدرب تشافي في حديث له أمام الصحفيين، قائلاً: ” أكون صارمًا مع زملائي السابقين. والأمر نفسه مع زملائي الجدد”.

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كما وتولى مدرب فريق برشلونة تشافي قادمًا من نادي السد القطري بعد فسخ تعاقده بدفع الشرط الجزائي بمبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار، خلفًا للمدرب الهولندي. رونالد كومان بعد النتائج السيئة منذ توليه قيادة تدريب الفريق الكتالوني.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال سوسيداد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 28 نقطة، كما ويليه فريق ريال مدريد في وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى في المركز الرابع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 23 نقطة، وفي المركز الخامس. جاء فريق ريال بتيس برصيد 21 نقطة، كما ويليه فريق رايو فاليكانو برصيد 20 نقطة في المركز السادس، وبفارق نقطة واحدة على صاحب المركز السابع فريق أوساسونا برصيد 19 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق أتلتيك بيلباو برصيد 18 نقطة، وآتى فريق برشلونة في المركز التاسع .برصيد 17 نقطة متساويًا بذلك مع فالنسيا بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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