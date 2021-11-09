11 شيئاً غامضاً يحدث لك أثناء النوم!

يرغب المرء في النوم بهدوء في الليل بعد قضاء يوم شاق لاستعادة طاقته.

ومع ذلك، من الصعب أن تجد شخصا لم تواجهه بعض الأحاسيس الغريبة وغير السارة أثناء النوم.

وفي هذا السياق، تحدث موقع “برايت سايد الأمريكي” عن أشياء غامضة تحصل للمرء أثناء نومه والتي لا تزال لغزا حتى يومنا هذا.

شلل النوم

من علامات هذه الظاهرة هي عجز الإنسان عن الحركة عندما يستيقظ من النوم ليلاً ولا يستطيع الحركة. تصاحب هذه الظاهرة هلوسات مخيفة وتخيل وجود شخص آخر في الغرفة.

وسبب هذه الظاهرة هي أنه عادة، عندما نستسلم للنوم نصاب بنوع من الشلل حتى لا نقوم بالمشي أثناء النوم.

وما يقرب من 7 ٪ من الناس عانوا من هذه الحالة مرة واحدة على الأقل ويقولون أن هذا يحصل عند النوم على الظهر.

الهلوسة النومية

عندما يكون الشخص على وشك النوم ولكنه لا يزال مستيقظًا، يرى صورًا غريبة أمام عينيه. وهي غالبا لوجوه مخيفة ومخلوقات غريبة.

وهذا النوع من الهلوسات نادرا ما يحدث لأشخاص أصحاء عقليًا.

وقد يعاني الأطفال من هذه الظاهرة والذي قد يكون السبب في عدم رغبتهم في النوم.

وقد تكون هذه الهلوسة ناتجة عن الإجهاد. ويمكن أن تحصل هذه الظاهرة إذا ذهبت إلى الفراش في حالة سكر.

الكلام أثناء النوم

عادة الشخص الذي يعاني من هذه الظاهرة ليست له فكرة عن ذلك.

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هذه الحالة ليست خطيرة على الإطلاق من الناحية النفسية، على الرغم من أن الشخص الذي يعاني منها يخاف من أن يكون قد باح ببعض الأسرار.

والرجال والأطفال هم أكثر عرضة لهذه الظاهرة وذلك نتيجة الإجهاد.

حلم في حلم

يحلم الإنسان بشيء ما ثم يستيقظ لكن تستمر حدوث أشياء غريبة له. واتضح له أنه كان يحلم فقط وأنه استيقظ.

وقد تم إبراز هذه الظاهرة في فيلم Inception. وبعد نجاح الفيلم، أفاد العديد من الأشخاص بأنهم عانوا من هذه الظاهرة.

ولم يقدم العلم حتى الآن تفسيرا لهذه الظاهرة.

المشي أثناء النوم

هذه الحالة هي عكس شلل النوم ذلك أن العضلات ليست مشلولة في هذه الحالة.

يمكن للناس أثناء نومهم المشي وحتى مغادرة المنزل، وهذا غالبًا ما يكون في غاية الخطورة. وفي الصباح لا يتذكرون أي شيء.

تحدث هذه الظاهرة في صفوف عدد قليل من الناس من بينهم الأطفال خاصة. ولا يزال سبب هذه الظاهرة غير معروف وكذلك طرق علاجها.

متلازمة الرأس المنفجر

هذا النوع من الهلوسات يتمثل في احساس بانفجار شديد عند الاستيقاظ. في بعض الأحيان يمكن أن يكون مصحوبًا بضجيج متزايد.

هذه الظاهرة ليست خطيرة لكنها تخيف الناس. ويعتقد البعض وأنهم أصيبوا بسكتة دماغية في تلك اللحظة.

هذه الظاهرة تنتج عادة عن إفراط في النشاط عصبي في مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة الصوت.

في بعض الأحيان تكون المتلازمة مصحوبة بالأرق.

توقف التنفس

توقف التنفس أثناء النوم هو توقف مفاجئ عن التنفس في الحلم. نتيجة لذلك، يستيقظ الشخص.

ونتيجة لذلك تنخفض جودة النوم ويعاني الدماغ من نقص الأكسجين ويصبح من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم.

إن السبب وراء هذه الظاهرة هي انسداد الشعب الهوائية. وتزيد السمنة والتدخين والشيخوخة من مخاطر هذه الظاهرة .

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الأحلام المتكررة

قد تحصل للإنسان أحيانا أحلام غريبة متكررة بنفس الطريقة تقريبا.

ويعتقد علماء النفس أن دماغنا يستخدم مثل هذه الأحلام للانتباه إلى شيء لم نلاحظه في حياتنا اليومية.

شعورك بالسقوط من على السرير

يشعر الإنسان أثناء نومه كأنه سقط من علو شاهق على السرير.

ولتفسير ذلك يُقال إن النوم شبيه للموت – نبضات القلب والتنفس يتباطأان قوة العضلات تقل. والدماغ “يخاف” ويتصور أن ذلك موتا حقيقيا، ويتحقق من ذلك من خلال إرسال نبضات إلى العضلات لمعرفة ما إذا كان الشخص على قيد الحياة.

تجربة الخروج من الجسد

هي ظاهرة عصبية نفسية يرى الشخص نفسه من مكان خارج جسده منقسما الى نصفين نصف نائم ونصف مستيقظ. بالنسبة للمتصوفين وعلماء التنجيم، هذا يؤكد وجود الروح.

هذه الظاهرة صعبة الدراسة. بينما يعرف العلماء أن وهم الخروج من الجسد موجود، فليس من الواضح كيف يعمل ولماذا ينشأ. كما أنه من غير الواضح كيفية التعامل مع هذا الأمر.

ومع ذلك، يعرف البعض كيف يدخلون هذه الحالة عن عمد. ويفعلون ذلك لتوسيع حدود قدراتهم المعرفية.

مشاكل لا تجد لها حلا إلا أثناء النوم

في بعض الأحيان لا يمكننا إيجاد حل لمشكلة ما لفترة طويلة ونظل نفكر فيها باستمرار. وأثناء الحلم، نحصل عن إجابة عن طريق العقل الباطن.

أثناء نومك، يكون العقل الباطن أكثر نشاطًا ويمكن أن يساعد على النوم. لذلك الحصول على قسط كاف من النوم أحيانا يكون مصحوبا بامتيازات.