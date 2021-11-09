مدحت شلبي يخرج عن صمته ويرد على انتقاداته المثيرة للجدل

رد المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، على موجة الانتقادات الواسعة. له على أسلوب تعليقه الأخير على مباراة القمة بين الزمالك وغريمه الأهلي في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

مدحت شلبي ومباراة القمة

وقال الرياضي مدحت شلبي في حوار صحفي له عبر أحد وسائل الإعلام المصرية، ” قبل مباراة القمة بين الزمالك. والأهلي هناك موقع سجل معايا لقاء، فقولت نصًا أنا يا جماعة هسيط الفرقة اللي هتجيب جول عشان لازم أتمتع المشاهد صوتيًا، يعني مش مشكلتي أن الأهلي هو اللي سجل أكثر”.

وأردف شلبي، ” أطالب جمهور الزمالك بمشاهدة المباراة مرة أخرى، أنا قلت هلعلع الفرقة اللي هتجيب .جول عشان جمهورها ينبسط، أنا مش موظف بيعمل شغله ويروح، أنا لازم أعمل متعة صوتية للمشاهد”.

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كما واستكمل، ” قلت في المباراة كل الطرق تؤدي لمرمى أبو جبل. وهذا حقيقي فعلاً وليس تقليل من قيمة الزمالك، الحارس تعرض إلى كم من الهجمات الغير طبيعية، وفي عز سيطرة الأهلي قلت الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل .جولات كثيرة في الدوري والشاطر اللي هيضحك في الأخر، وقلت لو في زيادة في الوقت الزمالك يقدر يتعادل”.

مدحت شلبي 🗣️ ▪️ إخترت كلمة زغلول علشان تمشي مع معلول

▪️ قلت نفس الجملة في نهائي إفريقيا ولم يتحدث أحد pic.twitter.com/6RFyPQ6fWj — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) November 9, 2021

مدحت شلبي وحكاية الزغلول

وتابع،” اسمعوا يازملكاوية تعليقي على أهداف الزمالك، قلت مثلاً على هدف مصطفى فتحي. لا الشناوي ولا عشرة زي الشناوي يعرفوا يطلعوا الجول ده، مع أن الشناوي حارس أسطوري وهو ثاني أفضل حارس في تاريخ مصر بعد عصام الحضري”.

وأوضح المعلق شلبي حكاية زغلول، بقوله: ” نيجي بقى لتعليقي على تألق علي معلول، وهفكركم أنا من كام شهر قلت نفس الجملة. لما علي معلول عمل هدف لعمرو السولية في ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها نفس الجملة ويعني مش جديدة”.

مدحت شلبي 🎙️ "أنا مُعلق ولازم أقول أفيهات عشان المشاهدين، وأعمل حالة"#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/E8vN6F6jua — Yallakora (@Yallakoranow) November 8, 2021

كما وختم حديثه، ” أنا راجل محترم وعمري ما أقول تعليقات سيئة، إنما البني أدم سيئ الظن ويقوم بفهم كلامي بطريقة سيئة، وعشان النتيجة طلعت خمسة الناس بتدور على أي غلط، وهقول قصة الزغلول، زمان وأنا صغير كنا نعلب في الشارع وكان بيلعب معانا واحد بيربي حمام زاجل غالي أوي ولما كان حد فينا بجيب جول كنا نقوله خذ الزغلول”.

يشار إلى أن فريق الأهلي المصري الفوز على غريمه الزمالك بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.