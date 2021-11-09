أخطر طرقات على مستوى العالم (صور)

نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا استعرضت من خلاله أخطر الطرقات على مستوى العالم. وذلك حسب الخبراء واعتمادا كذلك على البرامج الوثائقية التلفزية المتعلقة بذلك.

طريق كول دي توريني بفرنسا

على ارتفاع 1532 مترًا فوق مستوى سطح البحر، يقع كول دي توريني في منطقة Rhône-Alpes في جنوب شرق فرنسا.

ويمتد تقريبا على 3.2 كم وتكمن خطورته في كثرة منعرجاته الأمر الذي يفرض عليك الحذر الشديد خلال السياقة.

ورغم كونه خلابًا بشكل عجيب، إلا أنه لا يزال أحد أخطر الطرقات في العالم.

طريق كارنالي السريع بنيبال

يموت في هذا الطريق ما يقرب من 50 شخصًا كل عام، مما يجعل القيادة على هذا الطريق البالغ طوله 250 كيلومترًا في جبال الهيمالايا في غرب نيبال عملية محفوفة جدا بالمخاطر. خاصة بالليل.

وهذا ما جعل الشرطة تمنع السياقة به في الليل بسبب ارتفاع عدد الحوادث المميتة.

شارع الكومنولث بالفلبين

على عكس الطرق الأخرى الموجودة خارج مناطق العمران، فإن هذا الطريق البالغ طوله 12 كم فقط يقع داخل منطقة حضرية عادية.

وتأتي الخطورة من كثافة الحركة المرورية وصعوبة سيلان المياه عند نزول الأمطار الأمر الذي يتسبب في العديد من الحوادث المميتة.

طريق تاروكو جورج بتايوان

يعد هذا الطريق أحد أخطر الطرق في العالم لأنه منحوت في الصخر في منطقة جبلية ويمتد على طول 19 كم في تايوان.

وإذا وجدت نفسك على هذا الطريق، فمن الأفضل أن يكون الطقس معتدلا، وإلا فقد تعاني من الانهيارات الأرضية والفيضانات والصخور المتساقطة.

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طريق Bayburt D915 بتركيا

إذا كنت تخشى الانهيارات الأرضية وتعاني من الدوار، فمن الأفضل الابتعاد عن هذا الطريق في تركيا.

يقع هذا الطريق المليء بالتحديات على حدود منطقة البحر الأسود في الشمال الشرقي من البلاد.

وهو شديد التطرف لأنه لا وجود لحواجز تحميك من الانهيارات الأرضية.

طريق كاهكيلي السريع بهاواي

هذا الطريق الذي يبلغ طوله 32 كيلومترًا والمكون من مسار واحد محاط بالصخور من جانب وبجرف صخري من الجانب الآخر.

وتكثر به المنعطفات والممرات الضيقة.

طريق سيتشوان بالصين

هذا الطريق تم بنائه على ارتفاع 4.8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ويبلغ طوله 2140 كيلومترًا.

وإن التهديد المستمر بالانزلاق الصخري والانهيارات الطينية والانهيارات الثلجية من شأنه أن يجعل هذا الطريق من أخطر الطرق في العالم.

وإن إحصائيات الوفيات عجيبة جراء هذا الطريق، حيث فقد 75 من كل 1000 حياتهم بسببه.

طريق الأطلسي بالنرويج

انه واحد من أخطر الطرق في النرويج بسبب المنعطفات والمنحنيات والالتواءات الحادة.

وعندما يكون الطقس سيئًا – كما هو الحال غالبًا في هذا الجزء من العالم – يمكن أن تختفي الرؤية في غضون ثوان مما يجعل القيادة عليه شبه مستحيلة في هذه الظروف.

طريق يونغاس السريع ببوليفيا

يعد هذا الطريق من أخطر الطرق في العالم مع مساراته الضيقة وغير المستوية ولا يتجاوز عرضه ثلاثة أمتار ونصفا، وينتشر فيه الضباب مما يعيق الرؤية، فضلا عن تعرضه لخطر الانهيارات الأرضية مما يتسبب في سقوط العربات إلى أسفل منحدراته.

وحتى اليوم، يموت ما بين 200 و 300 شخص على هذا الطريق كل عام.

نفق Guoliang بالصين

يبلغ طول هذا النفق الداخلي، الذي استغرق بناؤه خمس سنوات، 1.2 كيلومتر 4.8 متر وعرضه أقل من أربعة أمتار وقد تم تشييده في عام 1977 من قبل مجموعة من السكان المحليين.

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وإذا كانت فكرة القيادة عبر هذا النفق المعين تعطيك قشعريرة، ففكر في هذا: قبل بنائه، استخدم السكان المحليون من القرية التي يتصل بها سلمًا للتنقل ذهابًا وإيابًا.

ممر زوجيلا الجبلي بالهند

على ارتفاع 9 كم و 3505 أمتار فوق مستوى سطح البحر، يربط هذا الطريق السريع في جبال الهيمالايا بين لاداخ وكشمير.

وخلال الأشهر الباردة، تجعل الرياح والثلج والأمطار هذا الطريق أكثر صعوبة للرؤية.

طريق كاراكورام السريع بين الصين وباكستان

يربط طريق كاراكورام السريع بين الصين وباكستان، ويقع على ارتفاع 4700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقد توفي قرابة 82 عاملاً أثناء بنائه، معظمهم بسبب الانهيارات الصخرية، والتي لا تزال تشكل خطرًا دائمًا حتى يومنا هذا.

في الواقع، لا توجد حواجز به والعديد من السائقين الذين تعرضوا لحوادث على الطريق كانوا ضحايا لدوار المرتفعات أو ربما تشتت انتباههم بسبب المناظر الخلابة.

طريق كانينج ستوك بأستراليا

قليلة جدا هي العلامات التي توجد على هذا الطريق لترشدك إلى الاتجاه الصحيح.

هذا الطريق الذي يبلغ طوله 1850 كيلومترًا يوجد غرب أستراليا ويعتبر من أكثر الطرق طولاً في العالم، وستحتاج إلى ثلاثة أسابيع لقيادته كله.

طريق سكيبرز كانيون رود بنيوزيلندا

تم نحت هذا الطريق في نيوزيلندا قبل 140 عامًا عن طريق عمال المناجم الذين قاموا ببنائه بالمثاقب اليدوية والبارود.

وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي استلزمها إنجاز هذا الطريق.

طريق تيزي إن تست بالمغرب

من أخطر الطرق في العالم يتميز بمنعراجاته الطويلة والخطيرة التي من الأفضل تجنبها إذا كنت تعاني من الدوار.

ومن المعروف أن السائقين المحليين يتنقلون على طول هذا الطريق بسرعة مخيفة متجاهلين قواعد الطريق.

يُنصح دائما بتجنب هذا الطريق خلال فصل الشتاء بسبب الانهيارات الأرضية والجليدية التي تحصل بشكل يومي تقريبًا.