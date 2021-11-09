سعيد بن رحمة يحتفل مع والديه في فيديو مؤثر بعد فوز وست هام على ليفربول (شاهد)

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الجزائري سعيد بن رحمة، وهو يحتفل مع والديه داخل الملعب. بعد نجاح فريقه وست هام يونايتد من تحقيق الفوز على منافسه ليفربول. بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة ال11 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سعيد بن رحمة والاحتفال

وظهر في مقطع الفيديو اللاعب الجزائري بن رحمة، وهو يتوجه إلى المدرج الخاص الذي تتواجد فيه أسرته، حيث قام بعناق الحار لوالديه. وتقبيل رأس والدته، كما أنه قام بإهداء قميصه لأحد المعجبين وسط تحية وتصفيق من جماهير فريقه.

Les belles images de Saïd Benrahma auprès de sa famille suite à la victoire contre Liverpool ❤️ pic.twitter.com/2A1Nht3xlc — JDZ Football (@JDZFootball) November 7, 2021

كما وخاض بن رحمة الذي خاض المباراة المثيرة والقوية .بين فريق وست هام يونايتد وليفربول حتى الدقيقة ال86، حيث قدم الأداء الرائع في المباراة والمساهمة في فوز الفريق على منافسه الريدز. وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة النجم الجزائري الدولي سعيد بن رحمة البالغ من العمر 26 عامًا، مع فريق نيس الفرنسي، متنقلاً كذلك بين الأندية الفرنسية من أبرزها أنجيه وجازيليك أجاكسيو وشاتورو على سبيل الإعارة، لينتقل بعدها إلى .الدوري الإنجليزي من بوابة فريق برينتفورد في عام 2018.

(في فيديو من تصوير مراسلنا ابراهيم خضرة).. الدولي الجزائري سعيد بن رحمة يقبل رأس والدته بعد فوز فريقه وستهام على ليفربول..

الله يحفظ ويرحم أمهاتكم جميعا..

الله ،، الوطن،، الأم.. pic.twitter.com/MgKT2xYeaJ — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 8, 2021

كما ونجح في التألق مع الفريق اللندني في تسجيل 27 هدفًا خلال مشاركته في 83 مباراة مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى نادي. وست هام يونايتد بعقد دائم بعد فترة من الإعارة عام 2021.

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وانضم الجزائري بن رحمة إلى صفوف المنتخب الجزائري ” محاربو الصحراء”، من أجل الاستعداد لمواجهة. منتخب جيبوتي وبوركينا فاسو هذا الأسبوع، ضمن الدور الثاني من منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم عام 2022.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. برصيد 26 نقطة، كما ويليه مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق وست هام يونايتد بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

سعيد بن رحمة ووالدته بعد مباراة ويستهام الأخيرة❤️

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رضا الله من رضا الوالدين🙌🏻 pic.twitter.com/uiE1hWLyd1 — Kooora (@kooora) November 8, 2021

وجاء فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، كما وآتى فريق أرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وفي المركز السادس والسابع فريق مانشستر يونايتد وبرايتون برصيد 17 نقطة.

كما وآتى فريق وولفرهامبتون برصيد 16 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق كريستال بالاس برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.