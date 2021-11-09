احتفال سعيد بن رحمه مع والدته بعد فوز فريقه وست هام على ليفربول في الدوري الإنجليزي
احتفال سعيد بن رحمه مع والدته بعد فوز فريقه وست هام على ليفربول في الدوري الإنجليزي
Imageرياضة

سعيد بن رحمة يحتفل مع والديه في فيديو مؤثر بعد فوز وست هام على ليفربول (شاهد)

منافسات الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
0

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الجزائري سعيد بن رحمة، وهو يحتفل مع والديه داخل الملعب. بعد نجاح فريقه وست هام يونايتد من تحقيق الفوز على منافسه ليفربول. بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة ال11 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سعيد بن رحمة والاحتفال

وظهر في مقطع الفيديو اللاعب الجزائري بن رحمة، وهو يتوجه إلى المدرج الخاص الذي تتواجد فيه أسرته، حيث قام بعناق الحار لوالديه. وتقبيل رأس والدته، كما أنه قام بإهداء قميصه لأحد المعجبين وسط تحية وتصفيق من جماهير فريقه.

كما وخاض بن رحمة الذي خاض المباراة المثيرة والقوية .بين فريق وست هام يونايتد وليفربول حتى الدقيقة ال86، حيث قدم الأداء الرائع في المباراة والمساهمة في فوز الفريق على منافسه الريدز. وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة النجم الجزائري الدولي سعيد بن رحمة البالغ من العمر 26 عامًا، مع فريق نيس الفرنسي، متنقلاً كذلك بين الأندية الفرنسية من أبرزها أنجيه وجازيليك أجاكسيو وشاتورو على سبيل الإعارة، لينتقل بعدها إلى .الدوري الإنجليزي من بوابة فريق برينتفورد في عام 2018.

كما ونجح في التألق مع الفريق اللندني في تسجيل 27 هدفًا خلال مشاركته في 83 مباراة مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى نادي. وست هام يونايتد بعقد دائم بعد فترة من الإعارة عام 2021.

اقرأ المزيد: مدحت شلبي يخرج عن صمته ويرد على انتقاداته المثيرة للجدل

وانضم الجزائري بن رحمة إلى صفوف المنتخب الجزائري ” محاربو الصحراء”، من أجل الاستعداد لمواجهة. منتخب جيبوتي وبوركينا فاسو هذا الأسبوع، ضمن الدور الثاني من منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم عام 2022.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. برصيد 26 نقطة، كما ويليه مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق وست هام يونايتد بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

وجاء فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، كما وآتى فريق أرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وفي المركز السادس والسابع فريق مانشستر يونايتد وبرايتون برصيد 17 نقطة.

كما وآتى فريق وولفرهامبتون برصيد 16 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق كريستال بالاس برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

شاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE

فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

قد يعجبك ايضا
رياضة

وست هام يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي(فيديو)

رياضة

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

رياضة

مانشستر سيتي يهزم اليونايتد في قمة ديربي الدوري الإنجليزي(شاهد)

رياضة

ليفربول يخسر خدمات أحد نجومه المهمين بعد تعرضه لإصابة خطيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More