تمرد في مانشستر يونايتد يقوده رونالدو لرحيل المدرب سولشاير

كشفت صحيفة بريطانية أن عدد من نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، انقلبوا على المدرب النرويجي. أولي غولنار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لمطالبته بالرحيل عن الشياطين الحمر بعد النتائج السيئة المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة خلال منافسات الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، أن عدد من نجوم فريق مانشستر يونايتد .” الشياطين الحمر”، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا ومواطنه برونو فرنانديز 27 عامًا، قد أعربوا عن تخوفهم. من استمرار النتائج السلبية لفريقهم في حال مواصلة المدرب سولشاير بمهمة تدريب الفريق الإنجليزي.

Three days after derby defeat, there are still no contacts between Manchester United board and other managers. No talks. 🚫🔴 #MUFC

Ole Gunnar Solskjær still supported by main part of board members. Joel Glazer only one who can change the situation – but there’s still no signal. pic.twitter.com/0nxdW56KrJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2021