تمرد في مانشستر يونايتد يقوده رونالدو لرحيل المدرب سولشاير

كشفت صحيفة بريطانية أن عدد من نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، انقلبوا على المدرب النرويجي. أولي غولنار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لمطالبته بالرحيل عن الشياطين الحمر بعد النتائج السيئة المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة خلال منافسات الموسم الحالي.

سولشاير ومانشستر يونايتد

وأفادت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، أن عدد من نجوم فريق مانشستر يونايتد .” الشياطين الحمر”، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا ومواطنه برونو فرنانديز 27 عامًا، قد أعربوا عن تخوفهم. من استمرار النتائج السلبية لفريقهم في حال مواصلة المدرب سولشاير بمهمة تدريب الفريق الإنجليزي.

Three days after derby defeat, there are still no contacts between Manchester United board and other managers. No talks. 🚫🔴 #MUFC Ole Gunnar Solskjær still supported by main part of board members. Joel Glazer only one who can change the situation – but there’s still no signal. pic.twitter.com/0nxdW56KrJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2021

وأردفت، ” كريستيانو رونالدو يشعر بالإحباط والقلق، كما أنه يدرك ان فريق مانشستر يونايتد. لم يعد القوة المحلية التي كان عليها من قبل، حيث أنه صدم بمدى تراجع المعايير داخل أولد ترافورد”.

فشل خطة سولشاير

كما وأوضحت، ” أن لاعب الوسط مانشستر يونايتد فرنانديز يشعر كذلك بالإحباط بسبب الافتقار إلى التوجيه تحت قيادة المدرب سولشاير، بعد الفشل أمام فريق ليفربول وكذلك مانشستر سيتي. واستمرار المدرب بخطة اليونايتد 3-4-1-2 التي لم تنجح “.

الدايلي ميل تضع صافي انفاق أندية البريمرليغ منذ تعيين سولشاير مدربًا لمانشستر يونايتد. pic.twitter.com/8c4FFWXXCB — Amr (@Amr21DS) November 9, 2021

وخاض فريق مانشستر يونايتد 11 مباراة خلال منافسات الموسم الجاري، حقق من خلالها الفوز في 5 مباريات، وتعادل في اثنين، فيما خسر في 4 مباريات، كما وقاد المدرب النرويجي سولشاير في 167 مباراة. في جميع المسابقات المختلفة.

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وتمكن من خلالها من تحقيق الفوز في 91 مباراة. بنسبة 54%، وتعادل 37 مباراة، فيما خسر في 39 مباراة، كما لم يحقق أي لقب طوال فترة مسيرته مع الشياطين الحمر الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. برصيد 26 نقطة، كما ويليه مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق وست هام يونايتد بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

Rio Ferdinand has suggested now is the right time for Ole Gunnar Solskjaer to 'hand over the baton' for someone else to take over at Manchester United.#MUFC #bbcfootball pic.twitter.com/vj3YvSY7vO — BBC Sport (@BBCSport) November 9, 2021

وجاء فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، كما وآتى فريق أرسنال في المركز الخامس .برصيد 20 نقطة، وفي المركز السادس والسابع فريق مانشستر يونايتد وبرايتون برصيد 17 نقطة.

كما وآتى فريق وولفرهامبتون برصيد 16 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس النقاط، أما في عاشر الترتيب. جاء فريق كريستال بالاس برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.