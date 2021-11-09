تركي آل الشيخ دفع لليونيل ميسي مليونان و600 ألف ليروج له فيلمه تشيلو watanserb.com
تركي آل الشيخ دفع لليونيل ميسي مليونان و600 ألف ليروج له فيلمه تشيلو
الهدهد

تركي آل الشيخ دفع لـ”ميسي” مبلغاً ضخماً ليروج له فيلمه “تشيلو”!

كتب سالم حنفي
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في واقعة جديدة من وقائع البذخ والإسراف والفساد، احتفى المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ بتهنئة اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي له على بداية عرض فيلم “تشيلو” المأخوذ عن رواية بنفس الاسم ادعى “آل الشيخ” أنه مؤلفها.

وكان “ميسي” قد نشر عبر حسابه على “انستجرام” صورة لبوستر الفيلم مع تعليق” مبروك الفيلم” مع إشارة لحساب تركي آل الشيخ”.

ومع انتشار التهنئة على مواقع التواصل، وعدم تصديق الكثيرين لقدرة “آل الشيخ” على تأليف رواية وتحويلها لفيلم، غرد “آل الشيخ” محتفلا بماركة “ميسي”.

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وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه الشخصي في “تويتر” رصدتها “وطن”: “شكراً صديقي العزيز … اعظم من يلعب كرة القدم في العالم الان”.

وفي رده على الغالبية من المغردين الذين شككو في قدرته على التأليف واتهموه بأن يدفع الأموال مقابل أن يتم التأليف باسمه، قال:”ادعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه ! انا عامله اشوفه وحدي واهم شي يعجبني اااانا”.

مليونان و600 ألف الإعلان على حساب ميسي

المفاجأة كانت بما كشفه المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر بن عبدالعزيز” عن المبلغ الذي يتقاضاه “ميسي” مقابل الإعلان على صفحته على “أنستجرام”.

وأكد عبدالعزيز” أن أقل مبلغ يتقاضاه “ميسي” للإعلان عبر صفحته لا يقل عن مليونين وستمائة ألف ريال سعودي.

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وقال في تدوينة له:” مليونين و ٦٠٠ ألف ريال قيمة الإعلان على صفحة ليونيل ميسي بالانستقرام”.

كما أضاف ساخرا:” إنه عهد الشفافية ومكافحة الفساد”.

 

وفي رده على من شكك في معلوماته حول قيمة المبلغ الكبير، نشر “عبدالعزيز” تغريدة أخرى أرفق فيها مت نشره كل من مجلة “فوربس” العالمية وموقع “إنسايدر”.

كما أكد أن المبلغ قد يصل إلى أربعة ملايين ريال سعودي (ما يوازي مليون ومائة ألف دولار أمريكي).

ردود فعل 

وتوالت ردود الفعل الساخرة والمستنكرة لما اعتبروه “فساداً”. موضحين أن ما يتم دفعه لترويج مثل هذه الأعمال هو من مال الشعب. مشيرين لفساد “آل الشيخ” وانفاقه الأموال ببذخ.حسب رأيهم

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واستنكر حساب:” يلعبون بالملايين زي الريال، قبل كانوا ياخذون النفط ويتمشون ويلعبون فيه. الحين عهد ما بعد النفط صاروا ياخذون النفط والضرايب اللي هي الكم ريال اللي يادوب تزود بعد الفواتير!، حتى هذي حاسدينكم عليها ما خلولكم عيشة”.

كما علق مغرد آخر ساخراً بالقول:” ويشتري كل التذاكر ف السينما اذا نزل الفيلم عشان يقول فيلم ناجح”.

بينما علقت المغردة “عزيزة” قائلة:”الكل يدري انه اعلان من تركي ال شيخ”.

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سالم حنفي

سالم حنفي كاتب صحفي مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد وطن وكذلك في قسم التقارير. سالم حنفي خريج صحافة وإعلام والتحق بصحيفة وطن عام ٢٠١٨

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