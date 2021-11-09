تركي آل الشيخ دفع لـ”ميسي” مبلغاً ضخماً ليروج له فيلمه “تشيلو”!

في واقعة جديدة من وقائع البذخ والإسراف والفساد، احتفى المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ بتهنئة اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي له على بداية عرض فيلم “تشيلو” المأخوذ عن رواية بنفس الاسم ادعى “آل الشيخ” أنه مؤلفها.

وكان “ميسي” قد نشر عبر حسابه على “انستجرام” صورة لبوستر الفيلم مع تعليق” مبروك الفيلم” مع إشارة لحساب تركي آل الشيخ”.

ومع انتشار التهنئة على مواقع التواصل، وعدم تصديق الكثيرين لقدرة “آل الشيخ” على تأليف رواية وتحويلها لفيلم، غرد “آل الشيخ” محتفلا بماركة “ميسي”.

اقرأ أيضاً: “بلومبيرغ”: أمر باعتقال رئيس شركة الاتحاد العقارية في دبي بتحقيق “كبير”

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه الشخصي في “تويتر” رصدتها “وطن”: “شكراً صديقي العزيز … اعظم من يلعب كرة القدم في العالم الان”.

وفي رده على الغالبية من المغردين الذين شككو في قدرته على التأليف واتهموه بأن يدفع الأموال مقابل أن يتم التأليف باسمه، قال:”ادعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه ! انا عامله اشوفه وحدي واهم شي يعجبني اااانا”.

شكراً صديقي العزيز … اعظم من يلعب كرة القدم في العالم الان 🇦🇷❤️ وادعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه ! انا عامله اشوفه وحدي ! 🥳🤷🏻‍♂️🧟‍♂️😂 🎻 واهم شي يعجبني اااانا 😜👀🔥🧟‍♂️🎻🎻🎻🎻 pic.twitter.com/K7VeZV8vBU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 7, 2021

مليونان و600 ألف الإعلان على حساب ميسي

المفاجأة كانت بما كشفه المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر بن عبدالعزيز” عن المبلغ الذي يتقاضاه “ميسي” مقابل الإعلان على صفحته على “أنستجرام”.

وأكد عبدالعزيز” أن أقل مبلغ يتقاضاه “ميسي” للإعلان عبر صفحته لا يقل عن مليونين وستمائة ألف ريال سعودي.

اقرأ أيضاً: بمبلغ ضخم .. ولي العهد يحوّل بلاد الحرمين إلى “هوليوود” لتصوير الأفلام

وقال في تدوينة له:” مليونين و ٦٠٠ ألف ريال قيمة الإعلان على صفحة ليونيل ميسي بالانستقرام”.

كما أضاف ساخرا:” إنه عهد الشفافية ومكافحة الفساد”.

مليونين و ٦٠٠ ألف ريال قيمة الإعلان على صفحة ليونيل ميسي بالانستقرام .. إنه عهد الشفافية ومكافحة الفساد https://t.co/5cxpuRJgPy — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 8, 2021

وفي رده على من شكك في معلوماته حول قيمة المبلغ الكبير، نشر “عبدالعزيز” تغريدة أخرى أرفق فيها مت نشره كل من مجلة “فوربس” العالمية وموقع “إنسايدر”.

كما أكد أن المبلغ قد يصل إلى أربعة ملايين ريال سعودي (ما يوازي مليون ومائة ألف دولار أمريكي).

البعض يطلب مصدر معلومة قيمة الإعلان بحساب ميسي على انستجرام .. هنا عدة مصادر مختلفة تؤكد المعلومة من مجلة فوربس العالمية وموقع انسايدر. علما بأن الرقم قد يصل إلى ٤ مليون ريال سعودي ( ١.١ مليون أمريكي ) حسب موقع انسايدر https://t.co/LyPwV8nYI7 https://t.co/msoysNHIDg pic.twitter.com/yacxE2kn07 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 8, 2021

ردود فعل

وتوالت ردود الفعل الساخرة والمستنكرة لما اعتبروه “فساداً”. موضحين أن ما يتم دفعه لترويج مثل هذه الأعمال هو من مال الشعب. مشيرين لفساد “آل الشيخ” وانفاقه الأموال ببذخ.حسب رأيهم

اقرأ أيضاً: 9 أسرار لتصبح مليونير حسب أغنى رجال العالم

واستنكر حساب:” يلعبون بالملايين زي الريال، قبل كانوا ياخذون النفط ويتمشون ويلعبون فيه. الحين عهد ما بعد النفط صاروا ياخذون النفط والضرايب اللي هي الكم ريال اللي يادوب تزود بعد الفواتير!، حتى هذي حاسدينكم عليها ما خلولكم عيشة”.

يلعبون بالملايين زي الريال، قبل كانوا ياخذون النفط ويتمشون ويلعبون فيه، الحين عهد ما بعد النفط صاروا ياخذون النفط والضرايب اللي هي الكم ريال اللي يادوب تزود بعد الفواتير!، حتى هذي حاسدينكم عليها ما خلولكم عيشة. — O2 (@O2u02) November 8, 2021

كما علق مغرد آخر ساخراً بالقول:” ويشتري كل التذاكر ف السينما اذا نزل الفيلم عشان يقول فيلم ناجح”.

ويشتري كل التذاكر ف السينما اذا نزل الفيلم عشان يقول فيلم ناجح😁 — وسام | Wesam (@wrldnumber1) November 8, 2021

بينما علقت المغردة “عزيزة” قائلة:”الكل يدري انه اعلان من تركي ال شيخ”.

الكل يدري انه اعلان من تركي ال شيخ — Aziza🇸🇦 (@azezah347) November 8, 2021