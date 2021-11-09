إليسا في أحضان سعد لمجرد ووصلة غزل بينهما!

أثارت صورة الفنانة اللبنانية إليسا، وهي في أحضان الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلاً واسعاً بين الناشطين.

إليسا للمجرد: أحبك

ونشرت إليسا صورتها مع لمجرد عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلالها مبتسمة في أحضانه.

وعقبت إليسا: “قلب من ذهب. صديقي الموهوب جداً، سعدت بلقائك. إلى اللقاء، أحبك”.

بينما نشر لمجرد نفس الصورة عبر حسابه على “انستجرام”، مرفقاً إياها بتعليق جاء في نصه: ” كان من دواعي سروري أن ألتقي بك عزيزتي إليسا”.

جميلة من الداخل والخارج

وتابع: “أنت جميلة من الداخل والخارج ، بسيطة ومتواضعة ، آمل حقًا أن أراك قريبًا حبيبتي”.

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وأثارت الصورة جدلاً لأكثر من سبب، أهمها تغير شكل إليسا وسعد في الصورة.

كذلك ملابس سعد لمجرد الشتوية مقارنة بإليسا.

فوتوشوب!

وجاء في التعليقات: ” شو عامل بوجهو متغير”

وسخر آخر معقباً: ” اليسا ما قصرت عملتلو فوتوشوب بطريقها”.

ووافقته الرأي متابعة وسخرت بالقول: ” كأنو اليسا بطريقها عاملة فوتوشوب لسعد المجرد”.

وشبه آخر لمجرد بالفنان الفلسطيني محمد عساف، وكتب: “فكرته محمد عساف”.

وحول ملابس الفنان المغربي، كتب متابع: ” بغض النظر عن الحضن هو سعد كم كنزة لابس”.

أحضان وقبلات روان بن حسين وسعد لمجرد

وسبق أن أثار لمجرد جدلاً بعد ظهوره مع الفاشينستا الكويتية روان بن حسين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حينها يظهر روان وهي تقبل الفنان المغربي، وذلك خلال الحفل الشبابي الذي أحياه الأخير في دبي.

وظهرت روان بن حسين بالفيديو وهي تركض باتجاه سعد لمجرد، وتحتضنه ويقوم بتقبيلها من وجنتها ثم يقبل يدها، ويستمر بالغناء وهي تحتضنه.

وأثارت اللقطات جدلاً بين الناشطين الذين اتهموا الفاشينستا الكويتية، بدعم مُغتصب على حد تعبيرهم، وتجاوز الحدود معه.

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وفعلت المطربة العراقية شذى حسون الأمر نفسه، وظهرت بفيديو متداول وهي تحتضن وتقبّل سعد لمجرد في نفس الحفل.

وقدم سعد لمجرد الحفل حينها حمام السباحة، وكان يؤدي أغانيه مع فرقته الراقصة.

بينما يمتلئ حمام السباحة بالجمهور المختلط ما بين شباب وفتيات جميعهم بملابس السباحة والبكيني.

وأثارت اللقطات الجريئة لحفل سعد لمجرد الخارج عن المألوف، غضباً واسعاً بين الناشطين واصفين ما يحدث في دبي، بالإسفاف والابتذال.