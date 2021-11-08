8 أشياء لا تخزنها أبداً على الهاتف الذكي

نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن أشياء من الضروري تجنب الاحتفاظ بها في الهاتف الذكي.

هناك أشياء يجب ألا تخزنها أبدًا في هاتفك الخلوي. فمهما كانت البيانات أو الصور التي تحتفظ بها على هاتفك الذكي إياك أن تقلل من قيمتها أو أهمية حماية خصوصيتها. إذ يمكن أن يشكل اختراق هاتفك انتهاكا كبيراً للخصوصية.

كلمات السر الخاصة بك

من المفروض أن تجعل كلمات السر بياناتنا آمنة، ويتم نصحنا بشكل متزايد باستخدام كلمة مرور “قوية” دائمًا وعدم استخدام كلمة المرور نفسها أكثر من مرة. نتيجة لذلك، تزداد صعوبة تذكر كلمات السر.

ولكن إذا كنت تستخدم كلمة سر واحدة بالفعل – لا سيما تلك التي تخزنها على هاتفك الخلوي في شكل ملاحظة أو مستند – فأنت بذلك تعرض بياناتك للخطر.

لأنه في حالة فقدان أو سرقة هاتفك، فقد يرى الشخص بسهولة الملاحظة التي وضعتها لتتذكر كلمة السر الخاصة بك.

فبدلاً من ذلك، فكر في تنزيل تطبيقات على غرار تطبيق Keeper Dashlane أو LastPass، بحيث يمكنك الوصول إلى جميع كلمات المرور الخاصة بك باستخدام كلمة مرور رئيسية قوية واحدة.

بصمة إصبعك

إذا كنت تريد حقًا الحفاظ على أمان هاتفك الخلوي، فلا تفكر في استخدام بصمة إصبعك لفتح هاتفك (أو أي من تطبيقاته أو حساباته).

لأنه قد يوضع المرء في موقف يجبره فيه أحدهم على فتح قفل الهاتف ببصمة الإصبع.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دائمًا احتمال أن تتم سرقة بصمة إصبعك.

على الرغم من أنها تشكل مخاطرة بسيطة، إلا أن الخسارة ستكون هائلة، مما يجعل استخدام بصمة إصبعك أمرًا يستحق التفكير فيه مرتين.

صورة وجهك

إن استعمال صورة وجهك لفتح هاتفك كبديل لكلمة مرور هو أكثر أمانًا من بصمة الإصبع.

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وفي الوقت الذي يكون فيه هذا صحيحا عندما يتعلق الأمر بفتح الهاتف، إلا أن حقيقة التعرف على الوجه لا يزال أقل أمانًا من مجرد استخدام كلمة مرور.

صورك وفيديوهاتك الشخصية

إذا كانت لديك صور شخصية لا تريد أن يراها على سبيل المثال والداك أو زوجتك أو أطفالك أو حتى رئيسك في العمل. فعليك ألا تخزن هذه الصور على هاتفك الذكي خاصة وأن محتويات هاتفك قد تكون مخزنة على السحابة.

ولكن إذا شعرت أنه يجب عليك تخزين هذه الصور في مكان ما. ففكر في تخزينها ليس على هاتفك الخلوي. ولكن على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي به كلمة المرور تعرفها أنت فقط.

وقد تفكر أيضًا في تخزينها في ألبوم أو تطبيق محمي بكلمة مرور.

صور تحتوي على معلومات خاصة

هل تتذكر الأيام التي فقدت فيها محفظتك وكان عليك إعادة بناء حياتك كلها لمعرفة بطاقات الائتمان وأشكال الهوية؟

أما الآن، فكل ما عليك فعله هو التقاط صورة لكل عنصر مهم وتخزينه على هاتفك، أليس كذلك؟

هذه بالتأكيد طريقة تعرض معلوماتك للقرصنة، خاصة إذا كانت صورك مخزنة على السحابة.

وبذلك، قد ترغب في التفكير في تخزينها على جهاز كمبيوتر شخصى لا يملك أحد غيرك إمكانية الوصول إليه أو ألبوم أو تطبيق محمي بكلمة مرور.

أي شيء شخصي إن كنت تستخدم هاتفًا صادرًا عن صاحب العمل

إذا زودك صاحب العمل بهاتفًا لدعم العمل عن بُعد أو لأي سبب آخر، فيجب ألا تتوقع خصوصية أي شيء تفعله على هذا الهاتف.

بالنسبة لحياتك الشخصية، فإن الخيار الأفضل هو تخصيص رقمين أحدهما للعمل والآخر لحياتك الشخصية.

حسابك المصرفي عبر الإنترنت

إذا كنت تعتقد أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت هي أعظم شيء، فأنت لست وحدك ولست مخطئا في الاعتقاد بذلك.

لكن الراحة التي توفرها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تأتي بتكلف واحدة وهي خصوصيتك.

وحمل حسابك المصرفي معك على هاتفك يعني أنك تخاطر بفقدان السيطرة عليه في حالة فقدان هاتفك، أو حتى فقدان تتبع الهاتف القديم الذي لم تعد تستخدمه.

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وأفضل حل هو أنك قد تفكر في تجنب القيام بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت على هاتفك.

بدلاً من ذلك، قم بهذه العملية على جهاز كمبيوتر خاص بك مع التأكد من استخدام كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها لفتح تطبيقك المصرفي.

عنوان منزلك

إن تخزين عنوان منزلك على التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا يجعل الوصول إلى منزلك من أي مكان أمرًا في غاية السهولة والراحةويمكن أن يتركك أيضًا عرضة للخطر.

وإذا كنت ترغب في الاحتفاظ بهذه العناوين في متناول اليد حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها مرارًا وتكرارًا. فعلى الأقل اجعل العثور على عنوان منزلك أوعملك أمرًا أكثر تحديًا للمجرمين المحتملين.