محمود كهربا يثير أزمة جديدة مع موسيماني والأهلي يتدخل

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن وجود أزمة جديدة بين اللاعب المصري محمود كهربا مهاجم فريق الأهلي ومدرب الفريق الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني، بعد قرار الأخير استبعاده من مباراة القمة أمام غريمه الزمالك المصري. التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في منافسات الدوري المصري.

محمود كهربا وموسيماني

وأفادت تقارير صحفية، بأن محمود كهربا اشتكى من المقربين منه وحصوله على وعد من المدرب موسيماني. للمشاركة أساسيًا في تشكيلة فريق الأهلي المصري وهو ما لم يحدث في أول مباراتين في الدوري الممتاز، إلى جانب حالة الغضب الذي سيطرت على المدرب بعد خروج العديد من الأسرار من خارج غرفة الملابس إلى وسائل الإعلام.

مصدر في الأهلي: لا يوجد أية عقوبات فنية أو إدارية على محمود كهربا بعد أزمة المؤتمر الصحفي بعد لقاء البنك واللاعب نفى تماما إجراؤه أي أحاديث صحفية pic.twitter.com/UI8j89pa50 — emy arafat (@emyarfat2) November 1, 2021

الأهلي والتدخل

وبينت، أن مدير الكرة في نادي الأهلي سيد عبد الحفيظ. قد تدخل لحل أزمة محمود كهربا مع المدرب بيتسو موسيماني، وتقريب وجهات النظر والتأكيد على التزام اللاعب بالتدريبات مع فريق الأهلي المصري.

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كما وتم استبعاد كهربا في مباراة القمة أمام الزمالك المصري، فيما تواجد أمام منافسه الإسماعيلي .وكذلك البنك الأهلي في الدوري المصري.

من جانبه، نقلت تقارير صحفية عن مصادر صحفية مقربة من نادي فريق الأهلي، بأن الإدارة تدرس خروج اللاعب .محمود عبد المنعم ” كهربا” من الفريق على سبيل الإعارة مع نهاية الموسم الحالي.

هاني حتحوت يكشف الكواليس في أزمة موسيماني مع الصحفي عن محمود كهربا#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/pl98EO3sD2 — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) November 1, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث آتى فريق غزل المحلة برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق البنك الأهلي. في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويليه فريق الزمالك متساويًا بنفس النقاط، بينما جاء فريق سموحة في سادس الترتيب برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق سيراميكا كليوباترا بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق مصر المقاصة برصيد 4 نقاط، متساويًا على الترتيب .فريق المقاولون وفيوتشر والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي المرز الثالث عشر آتى فريق المصري البورسعيدي برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك .مع فريق إنبي في المركز الرابع عشر، لكن جاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

كما وجاء فريق فاركو وشارك والإسماعيلي في أنى جدول الترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.