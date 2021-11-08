علاج طبيعي لمحاربة حب الشباب ينصح به أطباء أمراض جلدية

نشر موقع “انسايدر” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن زيت شجرة الشاي وخصائصه في علاج حب الشباب.

فهناك الكثير من منتجات حب الشباب في السوق، ولكن إذا كنت ترغب في التخلص منه وبشكل طبيعي يمكنك تجربة الزيت المشتق من أوراق شجرة الشاي الأسترالية.

ويحارب زيت شجرة الشاي البكتيريا المسببة لحب الشباب.

يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للميكروبات مما يعني أنه يمكنه محاربة الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات. كما يقول إيروم إلياس وهو طبيب مختص في الأمراض الجلدية. وهذا أمر مفيد لأن البكتيريا هي أحد أسباب حب الشباب.

في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن زيت شجرة الشاي فعال في محاربة أكثر أنواع البكتيريا المسببة لحب الشباب شيوعًا.

زيت شجرة الشاي مضاد للالتهابات

يعمل زيت شجرة الشاي كعامل مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في منع البثور الصغيرة من أن تصبح أكبر حجمًا كما يقول هادلي كينج وهو طبيب أمراض جلدية .

وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2017 مفادها أن استخدام هلام زيت شجرة الشاي وغسول الوجه مرتين يوميًا على مدار 12 أسبوعًا يمكن أن يحسن بشكل كبير تقليل ظهور حب الشباب.

علاوة على ذلك، كشفت دراسة صغيرة أجريت عام 2018 مفادها أن مزيجًا من زيت شجرة الشاي والبروبوليس والصبار كان أكثر فعالية من كريم الإريثروميسين المضاد الحيوي (دواء لعلاج حب الشباب) في تقليل تكاثر حب الشباب على مدار 30 يومًا.

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وفي هذا السياق، يقول كينج: “إن البيانات الخاصة بزيت شجرة الشاي محدودة بشكل ملحوظ مقارنة بالنباتات الأخرى المعتمدة في مكافحة حب الشباب. نحن بحاجة حقًا إلى مزيد من البيانات لإثبات فعاليته”.

كيف تستخدم زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب؟

إذا كنت ترغب في استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب، فلديك خياران.

الأول يتمثل في شراء المنتجات الموضعية المعدة مسبقًا بزيت شجرة الشاي كمكون مثل التونر أو الكريم.

أما الثاني يتمثل في تسييله ثم يقع تطبيقه على بشرتك.

وفي هذا السياق، يقول إلياس: “إذا كنت تستخدم زيت شجرة الشاي النقي. فتأكد من أن المنتج الذي تم شراؤه هو 100٪ زيت شجرة الشاي لتجنب تهيج المكونات الأخرى”.

ويعتبر تسييل زيت شجرة الشاي أمرًا ضروريًا لاستخدامه بأمان.

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يوصي إلياس بما يلي إذا كنت ستقوم الأمر بنفسك، أولاََ أضف بضع قطرات من الزيت إلى المرطب ثم امزج الزيت بزيت ناقل مثل زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون.

ابدأ بنسبة 1:10 قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع 10 قطرات من الزيت الناقل لتجنب التعرض للتهيج.

سواء كنت تستخدم المزيج الذي قمت باستحضاره بنفسك أو تستخدم منتجًا موضعيًا من المتجر، يمكنك عادةً توقع رؤية النتائج في غضون شهر واحد إلى 12 أسبوعًا، وذلك بناءً على نتائج الدراسات المذكورة أعلاه.

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بالإضافة إلى ذلك، يقول كينج أن زيت شجرة الشاي قد يهيج بشرتك أو يسبب الحساسية.

وعلى الرغم من عدم وجود دراسات واسعة النطاق حول فعالية زيت شجرة الشاي، إلا أنه يبقى بدون مضاعفات جانبية.